Укро-депутат: «Без боя выходить из Донбасса нельзя – это идеальный укрепрайон»

Ваш браузер не поддерживает HTML5 аудио. Вот взамен ссылка на аудио

ВСУ нужно до последнего использовать оставшиеся подконтрольные территории Донбасса как «фортецю».

Об этом в интервью пропагандистке Банковой Наталье Мосейчук заявила депутат Верховной рады, отъявленная русофобка Марьяна Безуглая, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

Подпишитесь на новости «ПолитНавигатор» в ТамТам, Яндекс.Дзен, Telegram, Одноклассниках, Вконтакте, каналы YouTube и TikTok.

«Представьте, русские уже в Северске, это город очень долго стоял. Дальше, в Купянске, хоть там немножко отодвинули. Мирноград – фактически это уже русский, де-факто там остаёмся, но это окружение, и опять у нас там брехня. Покровск. Прорываются на Запорожье, в Гуляйполе, Днепропетровская область, на городок Покровское. То есть они успешно наступают, они успешно масштабируют решения. Так зачем им останавливаться? Посмотрите на их военно-политические решения. Какой бюджет они утвердили на 26 год? Бюджет войны. Что, они откажутся от Донецкой области?» – сказала Безуглая.

Она раскритиковала саму дискуссию, нужен или не нужен Украине Донбасс.