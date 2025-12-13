Украина сдрейфила в одиночку бойкотировать соревнования с участием русских

Ваш браузер не поддерживает HTML5 аудио. Вот взамен ссылка на аудио

Союзники Украины отказались ради Украины рисковать участием в международных соревнованиях. Как передает корреспондент «ПолитНавигатора», об этом в эфире канала «1+1» заявил министр молодежи и спорта Украины Матвей Бедный.

Ведущий поинтересовался, рассматривался ли Украиной вариант полного бойкота соревнований с участием спортсменов из России и Белоруссии.

Подпишитесь на новости «ПолитНавигатор» в ТамТам, Яндекс.Дзен, Telegram, Одноклассниках, Вконтакте, каналы YouTube и TikTok.

«Бойкот имеет смысл, когда с тобой будет бойкотировать еще кто-нибудь. Если бы мы видели сегодня в лице наших партнеров поддержку, что они готовы присоединиться к нам и не участвовать в тех соревнованиях, куда допускают россиян и белорусов, я думаю, мы бы сегодня не говорили об изменениях в приказ [о разрешении украинцам участвовать в таких соревнованиях]», – сказал министр.

Он говорит, что Украина прилагала много усилий для этого.