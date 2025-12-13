Ваш браузер не поддерживает HTML5 аудио. Вот взамен ссылка на аудио

Для России в ходе ее наступления в Донбассе более важен экономический, а не территориальный расчет.

Об этом в эфире канала «Днепр ТВ» заявил украинский военный аналитик, в прошлом функционер запрещенной в РФ неонацистской партии «Свобода» Дмитрий Снегирев, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

