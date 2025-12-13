В Киеве мандраж: Россия нацелилась на крупнейшее в Европе месторождение, обещанное американцам
Для России в ходе ее наступления в Донбассе более важен экономический, а не территориальный расчет.
Об этом в эфире канала «Днепр ТВ» заявил украинский военный аналитик, в прошлом функционер запрещенной в РФ неонацистской партии «Свобода» Дмитрий Снегирев, передает корреспондент «ПолитНавигатора».
«Они рвутся к Славянску с целью взять под контроль самые большие в Европе залежи сланцевого газа. Им очень необходим сланцевый газ, а именно контроль над этими месторождениями. Контроль над этими месторождениями делает невозможной фактически энергетическую независимость Украины. Потому что, я напомню, что согласно положений договора, подписанного между Украиной и США, основной акцент как раз должен быть на разработке этих месторождений сланцевого газа, что дало бы Украине в значительной степени возможность обеспечить свою энергетическую независимость.
Как видим, эта активизация боевых действий, да и вообще вся война – это война исключительно за ресурсы, а не территории», – считает Снегирев.
