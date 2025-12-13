Ваш браузер не поддерживает HTML5 аудио. Вот взамен ссылка на аудио

Зеленский должен смириться с тем, что нового президентского срока ему не светит, а значит, появляется окно возможностей по принятию самых непопулярных решений для милитаризации страны.

Об этом в интервью пропагандистке Банковой Наталье Мосейчук заявила депутат Верховной рады, отъявленная русофобка Марьяна Безуглая, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

«Нет уже, и никогда не будет Украины до 2022 года, забудьте. Не будет такого состава населения, такой структуры государства, принятия решений и экономики. Надо выстроить что-то новое, и это новое априори – только милитаризованное. Уверена, что Владимира Александровича второй раз не выберут. Помимо объективных причин и тех или иных шагов, которые он предпринял, и имеет недовольство у населения, есть еще и субъективные, которые от него не зависят. Потому что он ассоциируется с войной, с той борьбой, которая была, это подсознательная усталость. … Если будет определенный период, который, нам уже давали с 2014-2015 до 2022 года – и что, мы построили новую армию, мы развили ОПК такой, чтобы на нас не напали? А мы могли сделать так, чтобы их цена нападения была такова, чтобы они просто не решились», – вещала Безуглая.

Мосейчук уточнила:

«Другими словами, вы говорите: пан президент, вы точно не победитель следующих выборов. Примите непопулярные решения»?».

Безуглая подтвердила: «по мере возможностей я это доношу».

Она уточнила: на данный момент не может быть никакого мирного соглашения.