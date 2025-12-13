Ваш браузер не поддерживает HTML5 аудио. Вот взамен ссылка на аудио

Для американцев Украина никакой не партнёр и не союзник, и даже не субъект.

Об этом в интервью пропагандистке Банковой Наталье Мосейчук заявила депутат Верховной рады, отъявленная русофобка Марьяна Безуглая, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

«У президента нет особого выбора, каким образом комментировать происходящее, он должен сохранять определенную нейтральность отношений с США, независимо от того, какая дичь от них несётся. Ну, я могу сказать, как нардеп, что это выглядит как абсурд, но это довольно такая системная политика. И эта политика направлена на то, чтобы просто сдать нас России. Чтобы бороться с Китаем, им надо перетащить от него Россию, что по оценкам мировых экспертов практически невозможно, но они выбрали такой приоритет. Чтобы перетащить Россию, она должна быть заинтересована в этом. Европа для них рынок сбыта, но конкурент, и её надо дезинтегрировать на несубъектные составляющие. Соответственно, в этом сценарии Украины как партнёра, союзника, какого-то субъекта – не существует вообще», – сказала Безуглая.

Она подчеркнула, что Украина для США – это «разменная монета, как оттянуть Россию от Китая».