Россия сконцентрировалась на уничтожении нашей ракетной программы – укро-эксперт

ВС РФ делают упор на удары по оперативным тылам Украины.

Об этом в эфире канала «Днепр ТВ» заявил украинский военный аналитик, в прошлом функционер запрещенной в РФ неонацистской партии «Свобода» Дмитрий Снегирев, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

Подпишитесь на новости «ПолитНавигатор» в ТамТам, Яндекс.Дзен, Telegram, Одноклассниках, Вконтакте, каналы YouTube и TikTok.

Укро-эксперт говорит, что ВС РФ используют «тактику выжженной земли».

«Они фактически разрушают населенные пункты в зоне поражения ствольной и реактивной артиллерии оккупационных войск. Речь идет о населенных пунктах именно Днепропетровской области», – сказал Снегирев, умолчав, что эти населенные пункты превращены ВСУ в укрепрайоны.

Впрочем, далее он проговорился, что военные объекты в приоритете для российской армии, затронув тему ударов по химзаводу в Павлогораде.

«Заметьте, акцент перенесен на оперативные тылы сил обороны Украины, удары по Павлограду и другим ключевым населенным пунктам на территории Днепропетровской области. Удары по Павлограду – это попытка как раз разрушения украинской программы баллистики, программа «Ракетное копье».

Они пытаются нейтрализовать возможность производства твердого топлива для украинских баллистических ракет. Поэтому такая активность аэродинамических, аэробаллистических средств поражения в ударах по этому городу», – сказал Снегирев.