Сигнал Японии и Германии: Китай вспомнил статью Устава ООН «О действиях против вражеских государств»

Желание новой японской премьерки немножко повоевать с Китаем за Тайвань и заявление о развертывании ракет средней дальности на острове Йонагуни (примерно 110 км от Тайваня) может иметь серьёзные последствия, как ддя Японии, так и для других бывших государств «Оси», потерпевших поражение во Второй Мировой войне.

Руководство КНР уже предупредило Токио: в случае проявления рецидивов японского милитаризма, в ответ могут быть реанимированы Статьи 106 и 107 Устава ООН, известные как «Действия против вражеских государств», которые позволяют государствам-победителям в ВМВ и организаторам ООН применять военную силу против агрессора без оглядки на Совбез или Генассамблею ООН.

К примеру, оккупация и послевоенное переустройство Германии и Австрии, оккупация Японии, демилитаризация, денацификация, создание трибуналов — все это подпадало под действие Статьи 107. Дополняющая Статья 106 тесно связана со 107-й и создавала переходный период, пока новые механизмы безопасности ООН не начнут полноценно работать.

Под «новыми механизмами» подразумевалось создание вооруженных сил ООН, которых, как известно, до сих пор не было, нет и не предвидится.

Проще говоря, Статья 107 Устава ООН давала государствам-победителям легитимную основу для совместных военных действий против любой угрозы, включая потенциальную агрессию со стороны бывших вражеских государств.

Инициатива Пекина вызвала возмущенное шамканье среди бывших членов «Оси»: мол, это всё были переходные положения, а теперь бывшие союзники Гитлера являются «эталонными демократиями», прошедшими демилитаризацию и денацификацию, полноправными членами ООН, и вообще, все свинцовые мерзости, допущенные их предшественниками в XX веке были давно и почти что не правда, о чем порядочным государствам давно пора забыть, чтобы лишний раз не нервировать «уважаемых людей».

При этом, в Японии и Германии стараются вывести за скобки агрессивную риторику их правящих «элит», поскольку «это не военные приготовления, а всего лишь риторика».

Тем не менее, около двух недель назад японская премьерка Такаити продолжала бушевать и нагнетать, пока её не поставил на место Трамп, имевший перед тем телефонный разговор с председателем Си, который, надо полагать, обратился к Донни с призывом «унять психическую, пока я ей сам не сделал успокаивающий укол штыком».

А, чтобы до ястребов в Токио получше дошло, в КНР анонсировали начало производства новой гиперзвуковой ракеты средней дальности «Юйкунцзи — 1000» (YKJ-1000), с заявленными ТТХ: дальность стрельбы 500-1300 км и скорость полёта 5-7 М. В проморолике четко показано, как ракета YKJ-1000 атакует Японские острова.

5-7 М — это нижняя планка гиперзвука, однако китайцы усилили эффект, озвучив, что «Юкунцзи» — дешевое в производстве изделие, намекая, что, в случае военного замеса, могут легко засыпать ими кичливых потомков ниндзя и самураев, а Си прямо сказал, что «Токио придется дорого заплатить за свою авантюру».

В Токио пока что взяли паузу, однако, ясно и ежу, что угли японского милитаризма и реваншизма продолжают тлеть под пеплом. Ибо, несмотря на «переходные статьи», полноценную демилитаризацию и денацификацию это государство и общество так и не прошли: Япония до сих пор не имеет мирных договоров с соседями, а её боевые упыри, учинившие Нанкинскую резню, убивавшие пачками мирняк и замазанные в массовых изнасилованиях китаянок и кореянок, как и живодеры из печально известного «Отряда 731», и вовсе героизируются в общественном сознании, не понеся ровным счетом никаких наказаний.

То есть, вся болботня бывших союзников Гитлера о «неподсудности сегодня», апелляции к статьям ООН «О мирном разрешении споров» и «статьях — артефактах ВМВ» — не более чем дымовая завеса, чтобы не получить заслуженным кирзачом в грызло.

Однако поползновения мелких фашистских лимитрофов, вроде Эстонии, надеющейся отторгнуть Печорский район Псковщины по замшелому Тартускому мирному договору, дает полное право России воспользоваться «артефактом ВМВ» против обострившихся врагов.

Как уже отчетливо видно, воодушевленная соображениями «прошедшие 80 лет всё списали», Германия, грязными ртами своих канцлера, главы МИД, действующих военных, членов бундестага и прочих безответственных деятелей, вслед за Японией нарывается на применение к ним «рудиментарной» Статьи «О действиях против вражеских государств».

Тем более что позорное соглашение 1955 года между Хрущёвым и Аденауэром, по которому на свободу вышла масса нацистских преступников и их пособников, не привело к заключению мирного договора, а только лишь к установлению дипотношений между СССР и ФРГ.

Однако выводов немецкое руководство так и не сделало, воспринимая воссоединение Германии как должное, тогда как возврат в состав России её исторических территорий и защита русского/русскоязычного населения от бандеровского террора — «полномасштабное вторжение и агрессия против демократической Украины».

В расчет не принимаются такие важные факторы, как признание РФ Украины в границах 1991 г., как дружественного, суверенного, нейтрального и внеблокового государства, тогда как принятая при Порошенко статья о стремлении Украины в НАТО уже сама по себе является если не «казус белли», то причиной возврата исторических территорий.