Трамп любезничает с Путиным, чтобы медленно задушить Россию – киевский экономист

14.12.2025 18:43
Своими любезностями Дональд Трамп пытается усыпить бдительность российского руководства – и заманить Москву в ловушку.

Об этом на канале «ProUA» заявил глава Комитета экономистов Украины Андрей Новак, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

«У меня такое впечатление, что идёт очень мудрая геополитическая игра, которая называется, чтобы «утихомирить и усыпить русского медведя». Причём, усыпить до состояния эвтаназии, чтобы он не встал уже никогда.», – рассуждал Новак.

«И поэтому идут все эти игры с пунктами, шарахания в крайности: то он недоволен Путиным, то Зеленским, то будет карать Россию, то стелет перед ним красную дорожку. Все эти бесконечные обсуждения пунктов.

Я надеюсь, что это разумная геополитическая игра по принципу удава: медленно, но системно душить Россию до полного логичного конца», – подытожил укро-эксперт.

