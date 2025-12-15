Зеленский пять часов забалтывал Уиткоффа в Берлине

Пять часов длились в воскресенье в Германии переговоры киевского диктатора Зеленского с американской делегацией во главе со спецпосланником президента США Стивом Уиткоффом. В понедельник украинцы продолжат консультации в Берлине.

Пока что единственный публичный результат – заявление Зеленского о возможном согласии Киева отказаться от вступления в НАТО, но взамен на гарантии безопасности, которые Запад предоставит Украине и оформит юридически.

Зеленский признал, что часть стран альянса выступает против присоединения Украины.

«Это знаменует собой значительный поворотный момент», – уже поспешили трактовать некоторые европейские СМИ предложенный Киевом «компромисс».

Однако на деле это очередное забалтывание и обман.

Ведь, фактически, Зеленский предлагает, чтобы большая часть Украины осталась по-прежнему в зоне влияния Запада, под властью бандеровского режима, при этом Россия прекратила наступление и заморозила СВО, не достигнув целей спецоперации.

Интересно, что агентство Reuters опросило американских экспертов, которые также скептически оценили «уступку» Киева.

Членство Украины в НАТО в любом случае уже давно не является реалистичной перспективой, заявил Джастин Логан, директор по исследованиям в области обороны и внешней политики в Институте Катона.

Эндрю Михта, профессор стратегических исследований в Университете Флориды также назвал вступление Украины в НАТО «неактуальным вопросом» на данный момент.

«Зеленский отказывается от каких-либо уступок территорий, все еще находящихся под контролем Украины в Донбассе… Эти «крепости» блокируют доступ к Киеву и Одессе», – пишет французская Le Point.

New York Times замечает:

«Пока нет никаких признаков того, что господин Путин готов согласиться на какой-либо план по прекращению войны. Господин Путин говорит, что он побеждает».

