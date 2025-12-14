Ваш браузер не поддерживает HTML5 аудио. Вот взамен ссылка на аудио

Если Киев срочно не согласится на предложенные Западом условия, то потеряет ещё больше.

Об этом на канале «Фабрика новостей» заявил списанный офицер ВСУ Евгений Бекренев (Арти Грин), передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

«Перспектив никаких. Дело в том, что Запад не только нас не снабжает, но и совершенно не настроен делать это впредь. И объемы помощи падают. То есть, тенденция такая, что мы не можем выбирать. Наш выбор – или эти условия, или еще худшие через какое-то время. А условия не мы выбираем. На самом деле торгуются американцы – те, кто реально может поменять ситуацию на фронте. Европейцы денег не найдут, у них там танцы с бубнами вокруг кредита репарационного. Но чем оно закончится, большой вопрос. Но свои деньги они точно не настроены отдавать», – подчеркнул Грин.