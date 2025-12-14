«Хватит корчить из себя незалежных!» – офицер ВСУ требует срочно принять условия Трампа
Если Киев срочно не согласится на предложенные Западом условия, то потеряет ещё больше.
Об этом на канале «Фабрика новостей» заявил списанный офицер ВСУ Евгений Бекренев (Арти Грин), передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».
«Перспектив никаких. Дело в том, что Запад не только нас не снабжает, но и совершенно не настроен делать это впредь. И объемы помощи падают. То есть, тенденция такая, что мы не можем выбирать. Наш выбор – или эти условия, или еще худшие через какое-то время.
А условия не мы выбираем. На самом деле торгуются американцы – те, кто реально может поменять ситуацию на фронте. Европейцы денег не найдут, у них там танцы с бубнами вокруг кредита репарационного. Но чем оно закончится, большой вопрос. Но свои деньги они точно не настроены отдавать», – подчеркнул Грин.
«А Штаты объявили, что достигли компромисса, давайте принимайте или делайте, что хотите, но уже без нас. А без них мы не сможем. Другого варианта у нас нет.
Поэтому корчить из себя самостоятельных и «незалежных» в этой ситуации – себя обманывать. Значит, нам, Запад, на финансирование которого мы имеем возможность сопротивляться – поставил условия.
И следующие условия точно будут хуже. Потому что мы в месяц, за прошлый месяц 500 кв. км отдали. Мы обречены с таким уровнем финансирования и снабжения проваливаться. Да еще с таким уровнем коррупции в нашем государственном управлении», – добавил укро-офицер.
