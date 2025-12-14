«Хватит корчить из себя незалежных!» – офицер ВСУ требует срочно принять условия Трампа

Вадим Москаленко.  
14.12.2025 17:41
  (Мск) , Киев
Просмотров: 1026
 
Вооруженные силы, Денацификация, Дзен, Дипломатия, Запад, Общество, Политика, Россия, Спецоперация, США, Украина


Если Киев срочно не согласится на предложенные Западом условия, то потеряет ещё больше.

Об этом на канале «Фабрика новостей» заявил списанный офицер ВСУ Евгений Бекренев (Арти Грин), передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

Если Киев срочно не согласится на предложенные Западом условия, то потеряет ещё больше. Об...

Подпишитесь на новости «ПолитНавигатор» в ТамТам, Яндекс.Дзен, Telegram, Одноклассниках, Вконтакте, каналы YouTube и TikTok.

«Перспектив никаких. Дело в том, что Запад не только нас не снабжает, но и совершенно не настроен делать это впредь. И объемы помощи падают. То есть, тенденция такая, что мы не можем выбирать. Наш выбор – или эти условия, или еще худшие через какое-то время.

А условия не мы выбираем. На самом деле торгуются американцы – те, кто реально может поменять ситуацию на фронте. Европейцы денег не найдут, у них там танцы с бубнами вокруг кредита репарационного. Но чем оно закончится, большой вопрос. Но свои деньги они точно не настроены отдавать», – подчеркнул Грин.

«А Штаты объявили, что достигли компромисса, давайте принимайте или делайте, что хотите, но уже без нас. А без них мы не сможем. Другого варианта у нас нет.

Поэтому корчить из себя самостоятельных и «незалежных» в этой ситуации – себя обманывать. Значит, нам, Запад, на финансирование которого мы имеем возможность сопротивляться – поставил условия.

И следующие условия точно будут хуже. Потому что мы в месяц, за прошлый месяц 500 кв. км отдали. Мы обречены с таким уровнем финансирования и снабжения проваливаться. Да еще с таким уровнем коррупции в нашем государственном управлении», – добавил укро-офицер.

Метки: ,

Отблагодарить журналистов за материал и поддержать «ПолитНавигатор»

Подпишитесь на рассылку новостей ПолитНавигатора на электронную почту

Все новости за сегодня



Уважаемые читатели! По требованию Роскомнадзора ужесточаются правила публикации комментариев.

Запрещены к публикации комментарии с заведомо ложной информацией о проведении СВО ВС РФ на территории Украины, комментарии содержащие экстремистские высказывания, оскорбления, фейки.

Администрация Сайта вправе удалять комментарии и блокировать аккаунты без предварительного уведомления. Спасибо за понимание!

Размещение ссылок на сторонние ресурсы запрещено!

  • Декабрь 2025
    Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс
    « Ноябрь    
    1234567
    891011121314
    15161718192021
    22232425262728
    293031  

  • Подписка на новости Политнавигатора



    • Сообщить об опечатке

    Текст, который будет отправлен нашим редакторам:

    Отправить