Министр спорта Украины объявил российских инвалидов «нелюдью»

Игорь Шкапа.  
14.12.2025 16:40
  (Мск) , Киев
Просмотров: 991
 
Нацизм, Общество, Политика, Пропаганда, Россия, Украина


Украина считает Параолимпийский комитет РФ террористической организацией.

Как передает корреспондент «ПолитНавигатора», об этом в эфире канала «1+1» заявил министр молодежи и спорта Украины Матвей Бедный.

«Мы видим позорное решение Международного параолимпийского комитета, принявшего решение о восстановлении в правах Параолимпийского комитета России», – сказал Бедный.

По его словам, Киев продолжает дипломатически и медийно давить на комитет, но признает, что там мотивация допустить россиян «достаточно высокая», а президент Параолимпийского комитета имеет много фотографий с Владимиром Путиным.

«Руководство Паралимпийского комитета России фактически имеет все признаки террористической организации, потому что они принимают в свои ряды комбатантов, которые искалечены на украинской земле. Они прямо заявляют, что эта победа, это решение – это победа самого Путина, который поработал со странами глобального юга», – негодовал министр-нацист.

Он говорит, что Украина постарается не допустить участников СВО на соревнования.

«Параолимпийский спорт – это спорт, где идеалы свободы, равенства, честной игры. Каким образом можно этих нелюдей вообще возводить на пьедестал», – изливается желчью Бедный.

