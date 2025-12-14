Ваш браузер не поддерживает HTML5 аудио. Вот взамен ссылка на аудио

Украина считает Параолимпийский комитет РФ террористической организацией.

Как передает корреспондент «ПолитНавигатора», об этом в эфире канала «1+1» заявил министр молодежи и спорта Украины Матвей Бедный.

«Мы видим позорное решение Международного параолимпийского комитета, принявшего решение о восстановлении в правах Параолимпийского комитета России», – сказал Бедный.

По его словам, Киев продолжает дипломатически и медийно давить на комитет, но признает, что там мотивация допустить россиян «достаточно высокая», а президент Параолимпийского комитета имеет много фотографий с Владимиром Путиным.

«Руководство Паралимпийского комитета России фактически имеет все признаки террористической организации, потому что они принимают в свои ряды комбатантов, которые искалечены на украинской земле. Они прямо заявляют, что эта победа, это решение – это победа самого Путина, который поработал со странами глобального юга», – негодовал министр-нацист.

Он говорит, что Украина постарается не допустить участников СВО на соревнования.