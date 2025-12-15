Затягивание украинского конфликта играет на руку России.

К такому выводу приходит турецкая Dikgazete, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

«Даже когда российская армия политически отступала, те, кто рассматривал эти шаги как «выигрыш», не понимали, что конфликт затягивается, и что время на самом деле работает против Запада», – говорится в статье.

Отмечается, что Россия знала и никогда не забывала, что ее главными врагами были союзники, однако «западные зрители видели только короткометражные фильмы, снятые на съемочных площадках, созданных для фильма «Зеленский».

«Видя потенциальные преимущества на переговорах, которые находятся в их распоряжении, русские больше не обеспокоены затягиванием конфликта. Это связано с тем, что они осознали невозможность выработки эффективной политики. Москва знает, что за столом переговоров она является более сильной стороной. Сейчас мы также слышим , что Кремль не намерен идти на компромисс в отношении своих условий. Именно поэтому жители Запада паникуют. По мере затягивания конфликта ослабевал не только Киев, Европа также начала сотрясаться от происходящего», – продолжает издание.

Автор обращает внимание, что ситуацию для Запада усугубляют внутренние проблемы – как противоречия между разными странами, там кризисные явления в социально-экономической сфере.