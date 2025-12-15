Турецкая газета: Европе грозит поражение на Украине

Олег Кравцов.  
15.12.2025 13:37
  (Мск) , Москва
Просмотров: 392
 
Дзен, ЕС, Политика, Россия, Украина


Затягивание украинского конфликта играет на руку России.

К такому выводу приходит турецкая Dikgazete, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

Затягивание украинского конфликта играет на руку России. К такому выводу приходит турецкая Dikgazete, передает...

Подпишитесь на новости «ПолитНавигатор» в ТамТам, Яндекс.Дзен, Telegram, Одноклассниках, Вконтакте, каналы YouTube и TikTok.

«Даже когда российская армия политически отступала, те, кто рассматривал эти шаги как «выигрыш», не понимали, что конфликт затягивается, и что время на самом деле работает против Запада», – говорится в статье.

Отмечается, что Россия знала и никогда не забывала, что ее главными врагами были союзники, однако «западные зрители видели только короткометражные фильмы, снятые на съемочных площадках, созданных для фильма «Зеленский».

«Видя потенциальные преимущества на переговорах, которые находятся в их распоряжении, русские больше не обеспокоены затягиванием конфликта. Это связано с тем, что они осознали невозможность выработки эффективной политики. Москва знает, что за столом переговоров она является более сильной стороной. Сейчас мы также слышим , что Кремль не намерен идти на компромисс в отношении своих условий. Именно поэтому жители Запада паникуют. По мере затягивания конфликта ослабевал не только Киев, Европа также начала сотрясаться от происходящего», – продолжает издание.

Автор обращает внимание, что ситуацию для Запада усугубляют внутренние проблемы – как противоречия между разными странами, там кризисные явления в социально-экономической сфере.

«Если конфликт затянется еще дольше, Запад ждет крупное поражение от рук русских. Однако западные державы вскоре окажут на Владимира Зеленского более сильное давление, чтобы он пошел на территориальные уступки ради сохранения своего существования и единства. Это неизбежно! Или же вместо единства Запада, в 2026 году мы можем стать свидетелями его раскола», – прогнозируется в публикации.

Метки: ,

Отблагодарить журналистов за материал и поддержать «ПолитНавигатор»

Подпишитесь на рассылку новостей ПолитНавигатора на электронную почту

Все новости за сегодня



Уважаемые читатели! По требованию Роскомнадзора ужесточаются правила публикации комментариев.

Запрещены к публикации комментарии с заведомо ложной информацией о проведении СВО ВС РФ на территории Украины, комментарии содержащие экстремистские высказывания, оскорбления, фейки.

Администрация Сайта вправе удалять комментарии и блокировать аккаунты без предварительного уведомления. Спасибо за понимание!

Размещение ссылок на сторонние ресурсы запрещено!

  • Декабрь 2025
    Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс
    « Ноябрь    
    1234567
    891011121314
    15161718192021
    22232425262728
    293031  

  • Подписка на новости Политнавигатора



    • Сообщить об опечатке

    Текст, который будет отправлен нашим редакторам:

    Отправить