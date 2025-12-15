Чиновники в регионах России пошли на непозволительные уступки мигрантам – доиграются до ситуации, как в Европе, – правозащитник
В ряде регионов России чиновники пошли на поводу у диаспор мигрантов, требующих отказаться от установки традиционных новогодних ёлок под предлогом, что это не соответствует их религиозным взглядам.
Об этом в эфире радио «КП» заявил член совета по правам человека при президенте РФ Кирилл Кабанов, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».
«10 декабря мэр города Екатеринбурга заявил, что для праздничного оформления подъездов необходимо согласование с управляющей компанией. А до этого было несколько скандалов – мусульмане, проживающие в некоторых подъездах, выступали в домовых чатах против того, чтобы в подъездах ставили новогодние елки. И после этого к истории подключается мэр Екатеринбурга, и говорит, что елки в подъездах ставить не надо», – попросил прокомментировать ведущий.
«На самом деле, это только в Екатеринбурге, в нескольких городах России об этом сразу резко заговорили управляющие компании, что украшать к Новому году не надо.
Я напомню, что 10-12 лет назад это происходило в Европе, они запрещали размещать украшения рождественские. У нас либо обезьянничают до предела, при этом кляня Европу, но при этом повторяют все ошибки, которые они делают», – ответил Кабанов.
«Либо у нас на самом деле это делают осознанно. Я считаю, что, конечно, это делают осознанно, нам навязывают вот эту вот исламизацию. Русский мусульманин никогда бы не сказал такого. Мы разбирались, кто там всё это говорил – это радикалы, исламисты, выходцы из Таджикистана.
Они повторяли ту же самую историю, которая проходила в Европе: Намазы, никабы, и прочее», – добавил правозащитник.
