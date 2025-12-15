В Мариуполе завершается восстановление драмтеатра, который был взорван в марте 2022 года во время боев за освобождение города от украинских нацистов. Киевская пропаганда тогда уверяла, будто причиной стал российский авиаудар, а под завалами погибли сотни людей. Правоохранители ДНР после разбора руин обнаружили 19 тел – установлено, что причиной взрыва стала детонация внутри здания – предположительно, взлетели на воздух боеприпасы, которые здесь складировали террористы «Азова» (запрещен в РФ).

Подпишитесь на новости «ПолитНавигатор» в ТамТам, Яндекс.Дзен, Telegram, Одноклассниках, Вконтакте, каналы YouTube и TikTok.

Сейчас в театре завершаются последние работы перед первой постановкой, намеченной на конец декабря. Здание не просто восстановлено, а оснащено современным сценическим оборудованием, тут появились лифты, для облицовки специально привезен гранит и травертин из Киргизии.

«Нужно будет привыкнуть к новому пространству и освоить довольно сложную аппаратуру, чтобы использовать ее максимально эффективно, создавать с ее помощью красоту и волшебство. Есть и еще одна проблема. Некоторые актеры играли в старом театре и видели, как он был разрушен. Им предстоит преодолеть психологический барьер, чтобы с полной отдачей работать там, где это произошло. Но с этим мы справимся», – сказал в интервью «Российской газете» главный режиссер театра Сергей Мусиенко.

Он пояснил, почему, несмотря на гибель людей в здании, принято решение его восстановить: