Конгресс США готовит госпереворот в Грузии

Елена Острякова.  
15.12.2025 14:36
  (Мск) , Москва
Просмотров: 560
 
Грузия, Дзен, Политика, Россия, США


«Закон об укреплении и мобилизации потенциала подотчетности, устойчивости и независимости в Грузии» (MEGOBARI.ACT) может быть принят в США еще до конца года. Акт предусматривает введение санкций против высокопоставленных грузинских чиновников и включает в себя полный пересмотр отношений между США и Грузией.

Об этом заявил представитель Республиканской партии, сопредседатель Хельсинкской комиссии США (нежелательная организация в РФ) Джо Уилсон, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

«В Конгрессе снова и снова проводится голосование. И подавляющее большинство голосует за непризнание партии «Грузинская мечта». Так что все движется в правильном направлении, я в этом уверен», – сказал Уилсон.

Он сообщил, что в палате представителей Конгресса США за MEGOBARI.ACT проголосовали 349 членов, а против – 42, и выразил уверенность,  что в Сенате будет такой же расклад, потому что законопроект направлен «против тоталитаризма во всем мире».

«Снова и снова военный преступник Путин ясно дает понять, что хочет возродить распавшийся СССР. Поэтому мы все должны объединиться, чтобы защитить бывшие советские республики и страны Варшавского договора, которым грозит опасность. Они действуют в союзе с коммунистической партией Китая, которая поставила себе цель к 2049 году добиться мирового господства», – сказал Уилсон.

Нынешние власти Грузии, как известно, отказались открывать «второй фронт» против России на Кавказе, возобновили авиасообщение с РФ, ввели закон об иноагентах, ограничивший манёвр для финансируемых Западом саакашистом, а также запретили пропаганду сексуальных извращений.

Тем не менее, Тбилиси до сих пор уклоняются от восстановления дипломатических отношений с Москвой, ссылаясь на несогласие с признанием Абхазии и Южной Осетии. Грузинские власти также официально не отвергли курс на интеграцию в НАТО и ЕС.

Метки:

