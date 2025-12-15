Стешин: Для украинской армии близится «лето 1917 года»

Максим Столяров.  
15.12.2025 13:55
  (Мск) , Москва
Просмотров: 751
 
Война, Вооруженные силы, Дзен, Мобилизация, Украина


В рядах ВСУ будет нарастать разложение по мере наступления российской армии. Об этом в эфире радио «КП» заявил военкор Дмитрий Стешин, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

«Украинское общество с 2014 года и живет в истеричном состоянии. Они понесли огромные потери за последние годы. Такие потери, что не скрыть. Практически в каждой семье есть раненые, погибшие, насильно мобилизованные, пропавшие без вести. Представляешь, как это действует на общество.

И переговоры, ощущение вот-вот наступившего мира, а когда еще этот мир не наступает, и кровавая мясорубка продолжается, это действует на любое общество разлагающе», – сказал Стешин.

«Представь на секунду: ты сидишь где-то там в укрепе, на передке, тебя разматывают, и ты прекрасно знаешь, телефоны у всех есть, у всех работают старлинки, что вот-вот замирятся, и вот не замирились по каким-то совершенно конским причинам: Зеленский, мразь, понимает, что его повесят.

И что будет делать человек? Ситуацию можно сравнить с летом 1917 года, когда в какой-то момент армия просто побежала с фронта. И война закончилась сама по себе. Я вот хочу именно такого исхода, потому что люди не чужие», – подытожил военкор.

Метки: , , , ,

