В рядах ВСУ будет нарастать разложение по мере наступления российской армии. Об этом в эфире радио «КП» заявил военкор Дмитрий Стешин, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

«Украинское общество с 2014 года и живет в истеричном состоянии. Они понесли огромные потери за последние годы. Такие потери, что не скрыть. Практически в каждой семье есть раненые, погибшие, насильно мобилизованные, пропавшие без вести. Представляешь, как это действует на общество. И переговоры, ощущение вот-вот наступившего мира, а когда еще этот мир не наступает, и кровавая мясорубка продолжается, это действует на любое общество разлагающе», – сказал Стешин.