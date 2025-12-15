Топ укро-пропагандист: Русские подбираются к Запорожью впритык и готовятся взять Донбасс без всяких переговоров
Украине нужно срочно строить дополнительные укрепления, чтобы удержать Славянск и Краматорск – Россия явно не рассчитывает на отступление ВСУ из Донбасса и намерена занять регион без всяких переговоров.
Об этом в эфире своего видеоблога заявил украинский пропагандист Юрий Бутусов, мобилизовавшийся в ВСУ, передает корреспондент «ПолитНавигатора».
«Они хотят полностью захватить Донбасс военной силой, без всяких мирных переговоров», – заявил Бутусов.
Он указал, что ВС РФ продавливает оборону практически по всем направлениям.
«Главное для нас сейчас – прикрыть и построить рубежи обороны для того, чтобы не допустить быстрого продвижения врага на Славянск, Краматорск. Это для нас основная стратегическая задача на фронте», – сказал Бутусов.
Критической ситуацию для Украины он оценивает и в Запорожье.
«Основной фактор прорыва фронта – это дроны. Район Запорожья – самое удобное место для того, чтобы вести войну дронов. Там самые открытые пространства, меньше всего укрытий, лучшие условия наблюдения, и именно там дроны имеют максимальную эффективность», – пояснил Бутусов.
Он утверждает, что «потеряно определенное время» для того, чтобы остановить ВС РФ.
«Один из наибольших городов Украины, пятый город Украины. Это категорически недопустимо допускать врага впритык до города», – сокрушается Бутусов.
