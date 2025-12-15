Топ укро-пропагандист: Русские подбираются к Запорожью впритык и готовятся взять Донбасс без всяких переговоров

Анатолий Лапин.  
15.12.2025 09:09
  (Мск) , Киев
Просмотров: 404
 
Дзен, Донбасс, Запорожье, Россия, Спецоперация, Украина


Украине нужно срочно строить дополнительные укрепления, чтобы удержать Славянск и Краматорск – Россия явно не рассчитывает на отступление ВСУ из Донбасса и намерена занять регион без всяких переговоров.

Об этом в эфире своего видеоблога заявил украинский пропагандист Юрий Бутусов, мобилизовавшийся в ВСУ, передает корреспондент «ПолитНавигатора».


Подпишитесь на новости «ПолитНавигатор» в ТамТам, Яндекс.Дзен, Telegram, Одноклассниках, Вконтакте, каналы YouTube и TikTok.

«Они хотят полностью захватить Донбасс военной силой, без всяких мирных переговоров», – заявил Бутусов.

Он указал, что ВС РФ продавливает оборону практически по всем направлениям.

«Главное для нас сейчас – прикрыть и построить рубежи обороны для того, чтобы не допустить быстрого продвижения врага на Славянск, Краматорск. Это для нас основная стратегическая задача на фронте», – сказал Бутусов.

Критической ситуацию для Украины он оценивает и в Запорожье.

«Основной фактор прорыва фронта – это дроны. Район Запорожья – самое удобное место для того, чтобы вести войну дронов. Там самые открытые пространства, меньше всего укрытий, лучшие условия наблюдения, и именно там дроны имеют максимальную эффективность», – пояснил Бутусов.

Он утверждает, что «потеряно определенное время» для того, чтобы остановить ВС РФ.

«Один из наибольших городов Украины, пятый город Украины. Это категорически недопустимо допускать врага впритык до города», – сокрушается Бутусов.

Метки: , ,

Отблагодарить журналистов за материал и поддержать «ПолитНавигатор»

Подпишитесь на рассылку новостей ПолитНавигатора на электронную почту

Все новости за сегодня



Уважаемые читатели! По требованию Роскомнадзора ужесточаются правила публикации комментариев.

Запрещены к публикации комментарии с заведомо ложной информацией о проведении СВО ВС РФ на территории Украины, комментарии содержащие экстремистские высказывания, оскорбления, фейки.

Администрация Сайта вправе удалять комментарии и блокировать аккаунты без предварительного уведомления. Спасибо за понимание!

Размещение ссылок на сторонние ресурсы запрещено!

  • Декабрь 2025
    Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс
    « Ноябрь    
    1234567
    891011121314
    15161718192021
    22232425262728
    293031  

  • Подписка на новости Политнавигатора



    • Сообщить об опечатке

    Текст, который будет отправлен нашим редакторам:

    Отправить