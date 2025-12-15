Ваш браузер не поддерживает HTML5 аудио. Вот взамен ссылка на аудио

Для Киева согласиться на вывод ВСУ с Донбасса сравнимо с ампутацией ноги. Это плохой вариант, но он лучше, чем потерять все «тело».

Об этом в эфире видеоблога экс-спикера запрещённого в РФ «Правого сектора» Борислава Березы заявил основатель мобильного госпиталя ВСУ Геннадий Друзенко, признававший, что отдал приказ кастрировать российских пленных.

