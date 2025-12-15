Ампутация ноги в виде Донбасса – это позорный, но еще хороший вариант для нас, – медик-садист из ВСУ
Для Киева согласиться на вывод ВСУ с Донбасса сравнимо с ампутацией ноги. Это плохой вариант, но он лучше, чем потерять все «тело».
Об этом в эфире видеоблога экс-спикера запрещённого в РФ «Правого сектора» Борислава Березы заявил основатель мобильного госпиталя ВСУ Геннадий Друзенко, признававший, что отдал приказ кастрировать российских пленных.
«У нас забирают Донбасс, по линии разграничения Херсонскую и Запорожскую области, Запорожская АЭС – под контролем американцев продает 50% электроэнергии Украине, 50% – России, потому что в другую сторону некому продавать. Америка признает оккупацию, признает российскими территориями Крым, Донецкую и Луганскую области. Ну, вариант плохой, позорный и унизительный, но это лучше, чем катастрофа.
В выборе между польским вариантом во время Второй мировой войны, когда польский премьер Миколайчик сказал, что мы не можем отдать СССР западноукраинские или тогда – восточнопольские земли, и выбором Финляндии, где Маннергейм и их элита отдала 11% территории, хотя вывезли население, конечно, финский вариант лучше.
Потому что между коллапсом, потерей ноги и смертью лучше – ампутация ноги. Это, к сожалению, плохой вариант, но при этой власти это еще хороший вариант», – заявил Друзенко.
