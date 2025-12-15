Ваш браузер не поддерживает HTML5 аудио. Вот взамен ссылка на аудио

Украинские подкрепления, брошенные на Купянск, продолжают «теснить с юга и севера» российскую армию, пишет блогер Юрий Подоляка:

«Ситуация для наших подразделений в западной части Купянска продолжает быстро ухудшаться… Ими были взяты под контроль еще несколько микрорайонов города, а также поселок Московка… вследствие утери части районов города, нашим дронщикам пришлось по большей части уйти на левый берег Оскола. Что заметно увеличивает дальность полетов и упрощает противнику ситуацию».

Ветеран Чеченской кампании полковник Геннадий Алехин призывает не драматизировать:

«По моей информации, генерал ВСУ Дропатый, который отвечает за Харьковский участок фронта, стянул все имеющиеся у него дополнительные силы и средства. В том числе, с территории ДНР, и подтянул резервы с центральной Украины, бросил боеспособные, надо отметить, подразделения в сторону Купянска. И вот, в течение нескольких дней на юго-западе и востоке Купянской агломерации, противник отчаянно пытался деблокировать свои части и подразделения, которые находятся преимущественно на правом и левом берегах реки Оскол. Это им не удалось. Идут упорные, отчаянные бои. Да, надо отметить, что на некоторых участках противнику удалось вклиниться».

А вот помогающий бойцам СВО волонтер Владимир Романов публикует карту линии боевого столкновения в Купянске – если верить ей, значительная часть города занята ВСУ.

Политолог Геворг Мирзаян напоминает, что об освобождении Купянска совсем недавно докладывалось президенту России. Эксперт не исключает, что это была «военная хитрость»:

«Наши специально устроили ловушку, зная склонность Зеленского к медийным перемогам. Поэтому озвучили дезу о взятии города, форсили ее и вынудили Зеленского бросить все, что у него есть, на Купянск».

Блогосфера также обсуждает видео, снятое двумя девушками – украинскими волонтерами, которые накануне съездили к стеле с надписью Купянск, где снимал свой ролик Владимир Зеленский.

И хотя стела оказалась более разрушенной, нежели на кадрах с Зеленским, а девушкам пришлось спасаться от дрона, военкор Андрей Филатов считает, что сюжет, скорее, свидетельствует, как минимум, о контроле ВСУ над западными окраинами Купянска.