Выборы не выход: Зеленскому нарисуют победу «назло американцам и русским»

Американцам было бы логичнее не настаивать на выборах, а устранить Зеленского в ходе жёсткой спецоперации, чтобы следующие украинские политики были гораздо сговорчивее.

Об этом на канале политолога Виталия Колпашникова заявил депутат Госдумы РФ Олег Матвейчев, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

«Наверное, всё-таки они попробуют это сделать через выборы, а Зеленский их будет пытаться как-то обмануть. Либо сделают фальшивые выборы с такой своего рода предвыборной программой, которая и так сейчас уже понятна. «А давай назло американцам и русским проголосуем ещё раз за Зеленского, чтобы показать им, что вы нам навязали эти выборы, а мы покажем всем, что мы его поддерживаем». Там понятно, что большая часть так не считает и не хочет голосовать, но они под эту идеологию нарисуют любой результат. Зеленский скажет – ну, теперь я легитимный, имею возможность что угодно подписывать, давайте. И мы придем опять к тому же самому. Думаю, что на переговорах российская сторона американцам это заранее и заявит», – сказал Матвейчев.

Политик убеждён, что есть более эффективный способ избавиться от Зеленского.