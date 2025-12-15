Выборы не выход: Зеленскому нарисуют победу «назло американцам и русским»
Американцам было бы логичнее не настаивать на выборах, а устранить Зеленского в ходе жёсткой спецоперации, чтобы следующие украинские политики были гораздо сговорчивее.
Об этом на канале политолога Виталия Колпашникова заявил депутат Госдумы РФ Олег Матвейчев, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».
«Наверное, всё-таки они попробуют это сделать через выборы, а Зеленский их будет пытаться как-то обмануть.
Либо сделают фальшивые выборы с такой своего рода предвыборной программой, которая и так сейчас уже понятна. «А давай назло американцам и русским проголосуем ещё раз за Зеленского, чтобы показать им, что вы нам навязали эти выборы, а мы покажем всем, что мы его поддерживаем».
Там понятно, что большая часть так не считает и не хочет голосовать, но они под эту идеологию нарисуют любой результат.
Зеленский скажет – ну, теперь я легитимный, имею возможность что угодно подписывать, давайте. И мы придем опять к тому же самому. Думаю, что на переговорах российская сторона американцам это заранее и заявит», – сказал Матвейчев.
Политик убеждён, что есть более эффективный способ избавиться от Зеленского.
«Зачем тратить время на игрушки с выборами, если можно по-другому. Объявить Зеленского коррупционером, объявить жену его коррупционеркой. Всё это вывалить в мировые СМИ, дискредитировать его как такового. И дальше уже какую-то спецоперацию провести – либо по его захвату, поимке, выдаче или чему-нибудь такому.
Любой следующий украинский политик, напуганный судьбой Зеленского, будет сговорчивым и готов будет подписать то, что американцам надо. А американцам надо между победой и поражением России», – заключил депутат.
