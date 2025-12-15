Депутат Госдумы: «Украинская мечта – убиться о Россию любым способом»
Недоговороспособность украинцев и евроглобалистов объясняется тем, что их, в отличие от американцев, совершенно не пугает перспектива перехода конфликта в ядерную фазу.
Об этом на канале политолога Виталия Колпашникова заявил депутат Госдумы РФ Олег Матвейчев, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».
«Этими двумя соображениями, что ядерной войны допустить нельзя, то есть нельзя допустить поражения России и нельзя допустить победы России, руководствуется сейчас Трамп и США.
И тогда нам становятся понятны и все остальные метания Трампа – он то «наш слон», то предатель, пиндос поганый… Трамп – то на нас давит, то новые санкции объявляет, то наоборот Зеленского мочит», – сказал Матвейчев.
Однако, по его словам, это противоречит самоубийственной стратегии евроглобалистов и украинцев.
«Украинец – это человек, который уже приговорил себя к самоубийству тем, что будучи русским, отказался от русского имени. Не просто предал, а сам себя убил, убил свою идентичность.
Например, смена пола: ну и что, что я девочкой родился, дайте мальчиком стану, или наоборот. Поэтому, возвращаясь к Украине, с самого начала это была некая химера, с самого начала попытки строить это все и создавать нацию «украинец».
И сейчас, вот воюют, и люди умирают – да, вообще всё круто. Но ещё раз, поскольку это изначально противоестественно, как мальчика в девочку переделывать.
Да, отрицать, что всё равно это можно поддерживать долго, там, на гормонах каких-то, но в конце концов, все эти переделанные мальчики и девочки совершают самоубийство. Это значит, что действительно, их целью является убиться о Россию. Вообще, любыми способами убиться», – считает депутат.
