Недоговороспособность украинцев и евроглобалистов объясняется тем, что их, в отличие от американцев, совершенно не пугает перспектива перехода конфликта в ядерную фазу.

Об этом на канале политолога Виталия Колпашникова заявил депутат Госдумы РФ Олег Матвейчев, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

«Этими двумя соображениями, что ядерной войны допустить нельзя, то есть нельзя допустить поражения России и нельзя допустить победы России, руководствуется сейчас Трамп и США. И тогда нам становятся понятны и все остальные метания Трампа – он то «наш слон», то предатель, пиндос поганый… Трамп – то на нас давит, то новые санкции объявляет, то наоборот Зеленского мочит», – сказал Матвейчев.

Однако, по его словам, это противоречит самоубийственной стратегии евроглобалистов и украинцев.