Европе придётся разориться и рискнуть жизнью за гарантии безопасности Украине – немецкий политик
Евросоюзу не хватит российских замороженных активов, которые он собирается украсть, на финансирование «гарантий безопасности Украине».
Об этом немецкий политик от Христианско-демократического союза Нико Ланге заявил в эфире ARD, передает корреспондент «ПолитНавигатора».
«ВСУ сейчас и в будущем являются важнейшей гарантией безопасности. Это вопрос оснащения. И конечно же, это вопрос того, как вы будете финансировать это в долгосрочной перспективе. Для этого вам понадобятся деньги из активов. Но я твердо убежден в том, что для этого также потребуется европейский вклад в гарантии безопасности для Украины», – сказал Ланге.
Кроме того, считает он, Европе придется обеспечить свое военное присутствие на Украине.
«Это приводит к иногда несколько преувеличенным дебатам. Потому что кто-то сказал «сухопутные войска». Но ведь речь идет о поддержке ВСУ с определенными возможностями. Например, с военно-воздушными силами. Тогда возникает вопрос с американцами. В чем заключается их вклад. Потому что определенные военные возможности для сдерживания России есть только у американцев», – отметил Ланге.
