Европе придётся разориться и рискнуть жизнью за гарантии безопасности Украине – немецкий политик

Ваш браузер не поддерживает HTML5 аудио. Вот взамен ссылка на аудио

Евросоюзу не хватит российских замороженных активов, которые он собирается украсть, на финансирование «гарантий безопасности Украине».

Об этом немецкий политик от Христианско-демократического союза Нико Ланге заявил в эфире ARD, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

Подпишитесь на новости «ПолитНавигатор» в ТамТам, Яндекс.Дзен, Telegram, Одноклассниках, Вконтакте, каналы YouTube и TikTok.

«ВСУ сейчас и в будущем являются важнейшей гарантией безопасности. Это вопрос оснащения. И конечно же, это вопрос того, как вы будете финансировать это в долгосрочной перспективе. Для этого вам понадобятся деньги из активов. Но я твердо убежден в том, что для этого также потребуется европейский вклад в гарантии безопасности для Украины», – сказал Ланге.

Кроме того, считает он, Европе придется обеспечить свое военное присутствие на Украине.