Европе придётся разориться и рискнуть жизнью за гарантии безопасности Украине – немецкий политик

Елена Острякова.  
15.12.2025 17:39
  (Мск) , Москва
Просмотров: 517
 
Вооруженные силы, Денацификация, Дзен, Дипломатия, ЕС, Общество, Политика, Россия, Спецоперация, Украина


Евросоюзу не хватит российских замороженных активов, которые он собирается украсть, на финансирование «гарантий безопасности Украине».

Об этом немецкий политик от Христианско-демократического союза Нико Ланге заявил в эфире ARD, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

Евросоюзу не хватит российских замороженных активов, которые он собирается украсть, на финансирование «гарантий безопасности...

Подпишитесь на новости «ПолитНавигатор» в ТамТам, Яндекс.Дзен, Telegram, Одноклассниках, Вконтакте, каналы YouTube и TikTok.

«ВСУ сейчас и в будущем являются важнейшей гарантией безопасности. Это вопрос оснащения. И конечно же, это вопрос того, как вы будете финансировать это в долгосрочной перспективе. Для этого вам понадобятся деньги из активов. Но я твердо убежден в том, что для этого также потребуется европейский вклад в гарантии безопасности для Украины», – сказал Ланге.

Кроме того, считает он, Европе придется обеспечить свое военное присутствие на Украине.

«Это приводит к иногда несколько преувеличенным дебатам. Потому что кто-то сказал «сухопутные войска». Но ведь речь идет о поддержке ВСУ с определенными возможностями. Например, с военно-воздушными силами. Тогда возникает вопрос с американцами. В чем заключается их вклад. Потому что определенные военные возможности для сдерживания России есть только у американцев», – отметил Ланге.

Метки: ,

Отблагодарить журналистов за материал и поддержать «ПолитНавигатор»

Подпишитесь на рассылку новостей ПолитНавигатора на электронную почту

Все новости за сегодня



Уважаемые читатели! По требованию Роскомнадзора ужесточаются правила публикации комментариев.

Запрещены к публикации комментарии с заведомо ложной информацией о проведении СВО ВС РФ на территории Украины, комментарии содержащие экстремистские высказывания, оскорбления, фейки.

Администрация Сайта вправе удалять комментарии и блокировать аккаунты без предварительного уведомления. Спасибо за понимание!

Размещение ссылок на сторонние ресурсы запрещено!

  • Декабрь 2025
    Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс
    « Ноябрь    
    1234567
    891011121314
    15161718192021
    22232425262728
    293031  

  • Подписка на новости Политнавигатора



    • Сообщить об опечатке

    Текст, который будет отправлен нашим редакторам:

    Отправить