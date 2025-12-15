Украина атаковала подлодки Новороссийска. СБУ козыряет видео с камер порта

Ваш браузер не поддерживает HTML5 аудио. Вот взамен ссылка на аудио

СБУ опубликовала кадры с атакой украинских бэков на гавань Новороссийска. На видео мощный взрыв в прибрежной акватории у пришвартованных кораблей.

Противник уверяет, что удалось взорвать российскую подлодку класса 636.3 «Варшавянка», передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

Однако анализирующие представленное видео эксперты выражают сомнения в эффективности удара.

«При подрыве лодки с полным боекомплектом на борту детонация была бы такой, что снесло бы половину бухты. Не исключено, что дрон промазал и ударил в причальную стенку», – предполагает военный эксперт Владислав Шурыгин.

Военный обозреватель Борис Рожин придерживается схожего мнения.

«Ряд источников из Новороссийска сообщают, что как и в случае с попыткой подрыва опоры Крымского моста – нам сегодня в Новороссийске немного повезло. Взрыв произошел у пирса (получил повреждения) между двумя подводными лодками. Ущерб одной из них несущественный», – пишет Рожин.

Он подчеркнул, что сам факт удара неоспорим, поэтому есть вопросы к защите гавани: «Следующий раз может так не повезти».

Специализирующиеся на ВМФ профильные каналы называют произошедшее тревожным звонком и отмечают, что к командующему Сергею Пинчуку «всё больше вопросов».

Участник СВО с позывным «Осетин» задаётся вопросом:

«Откуда у них доступы к камерам наших стратегически важных портов?».

«Шарий радуется новости о «поражении объекта» в Новороссийске. Это я пишу всем, кто платит и продолжает Анатолию. Может, надо подумать над этим вопросом? И откуда у противника это видео? ИИ?», – комментирует политолог Сергей Карнаухов.

Примечательно, что аналогичное видео украинские спецслужбы публиковали и после попадания у опоры Крымского моста.

«Тут уже одно из двух — либо взлом камеры, либо кадры были оперативно «слиты». Кем и за сколько — уже другой вопрос», – считает военкор Юрий Котенок.

Военкор Алексей Живов язвительно констатирует «странность», что ограничение мобильного интернета по всей стране и блокировка звонков в «Телеграм» – не сработала в качестве защиты. Между тем все корабли спокойно просматриваются с причальной стенки.