Американские компании продолжают работать в России – и поймали оптимизм с приходом Трампа
Товарооборот между Россией и США вырос за последний год.
Как передает корреспондент «ПолитНавигатора», об этом в эфире канала RTVI заявил представитель Американской торговой палаты в России Роберт Эйджи, отвечая на соответствующий вопрос.
«Он вырос, но из очень низкого уровня. Импорт в сторону США вырос на 35%, из Америки в Россию на – 15%. Но всё равно очень низкий уровень. А мы знаем, что есть много запретов, много продуктов, которые мы бы хотели экспортировать, но не можем по закону. Это мешает», – сказал Эйджи.
Он добавил, что за последние 25 лет американцы инвестировали в Россию около 100 миллиардов долларов.
«И американцы компаний открыли, много. До сих пор они все работают», – добавил гость эфира.
У него поинтересовались, как повлияло возвращение Дональда Трампа в белый Дом на торговые отношения с Россией.
«Улучшилось, это, безусловно, абсолютно. У нас сразу появился оптимизм. А самое главное – начался диалог. У предыдущей администрации было вообще отсутствие диалога между Россией и Америкой. И сразу после того, как выбрали Трампа, мы увидели, что диалог начался. Естественно, есть желание решить этот вопрос конфликта, найти общее понимание. И бизнес это увидел, оценил», – заключил Эйджи.
