Американский доклад зафиксировал огромные убытки США от санкций против РФ 

Ваш браузер не поддерживает HTML5 аудио. Вот взамен ссылка на аудио

США рассчитывали, что санкции ударят по России, но по факту выстрелили себе в ногу.

Как передает корреспондент «ПолитНавигатора», об этом в эфире канала RTVI заявил представитель Американской торговой палаты в России Роберт Эйджи, который готовил для американского правительства доклад White Paper об эффективности американских санкций.

Подпишитесь на новости «ПолитНавигатор» в ТамТам, Яндекс.Дзен, Telegram, Одноклассниках, Вконтакте, каналы YouTube и TikTok.

«Большинство санкций ударило по американским интересам. Когда вводили санкции, думали, что будет удар против России. И мы видим, что получилось наоборот, что российская экономика хорошо адаптировалась, а американские компании страдали. Мы посчитали, что прямых ударов [по США] было около 100 миллиардов долларов, в целом было почти 300 миллиардов, включая потенциальные потери бизнеса», – сказал американский представитель.

Он выразил надежду, что санкции в итоге снимут.