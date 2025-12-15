Американский доклад зафиксировал огромные убытки США от санкций против РФ 

Олег Кравцов.  
15.12.2025 20:54
  (Мск) , Москва
США рассчитывали, что санкции ударят по России, но по факту выстрелили себе в ногу.

Как передает корреспондент «ПолитНавигатора», об этом в эфире канала RTVI заявил представитель Американской торговой палаты в России Роберт Эйджи, который готовил для американского правительства доклад White Paper об эффективности американских санкций.

США рассчитывали, что санкции ударят по России, но по факту выстрелили себе в ногу....

«Большинство санкций ударило по американским интересам. Когда вводили санкции, думали, что будет удар против России. И мы видим, что получилось наоборот, что российская экономика хорошо адаптировалась, а американские компании страдали.

Мы посчитали, что прямых ударов [по США] было около 100 миллиардов долларов, в целом было почти 300 миллиардов, включая потенциальные потери бизнеса», – сказал американский представитель.

Он выразил надежду, что санкции в итоге снимут.

«Во-вторых, наши анализы показывают, что американский бизнес потерял, а кто выиграл – так это Китай», – резюмировал Эйджи.

