Распад ЕС не за горами: Еврокомиссия фактически согласилась на капитуляцию Киева – укро-политтехнолог

Игорь Шкапа.  
15.12.2025 19:22
  (Мск) , Киев
Просмотров: 622
 
Вооруженные силы, Денацификация, Дзен, Дипломатия, ЕС, Общество, Политика, Россия, Спецоперация, Украина


Попытки ЕС сделать ставку на войну с Россией выливаются в распад самого этого объединения.

Как передает корреспондент «ПолитНавигатора» об этом в беседе с журналистом Вадимом Герасимовичем заявил киевский политтехнолог Андрей Золотарев.

Попытки ЕС сделать ставку на войну с Россией выливаются в распад самого этого объединения....

Подпишитесь на новости «ПолитНавигатор» в ТамТам, Яндекс.Дзен, Telegram, Одноклассниках, Вконтакте, каналы YouTube и TikTok.

Ведущий обратил внимание на противоречивые заявления, которые в интервале нескольких месяцев озвучила замглавы Еврокомиссии Кая Каллас. Так, в феврале она сказала, что отказз от членства Украины в НАТО в обмен на гарантии безопасности – «это не мир, а капитуляция перед Кремлём». А буквально на днях она заявила, что членство Украины в НАТО «больше не обсуждается», а пришло время обеспечить Украине гарантии безопасности.

В свою очередь, эксперт заметил, что в ЕС, учитывая набирающую обороту милитаризацию, есть группа стран, в которую входят страны Балтии, которая готовится ко второй Северной войне с Россией, и задается вопросом, превратится ли ЕС из политико-экономического образования в военно-политический союз.

«Это может произойти. Вполне допускаю, что и Соединённые Штаты могут оставить НАТО. А 82% бюджета НАТО – это деньги США. Вот пусть европейцы напрягают головы. А готовность консолидации стран ЕС относительно трансформации Евросоюза в военный блок – вряд ли найдут взаимопонимание с той же, допустим, Грецией, Словакией, Венгрией.

Поэтому разговоры о фрагментации Евросоюза из гипотетической сферы вполне могут при попытке реализации таких намерений перейти в практическую плоскость. Банально может распасться в силу таких обстоятельств», – считает Золотарев.

Метки: ,

Отблагодарить журналистов за материал и поддержать «ПолитНавигатор»

Подпишитесь на рассылку новостей ПолитНавигатора на электронную почту

Все новости за сегодня



Уважаемые читатели! По требованию Роскомнадзора ужесточаются правила публикации комментариев.

Запрещены к публикации комментарии с заведомо ложной информацией о проведении СВО ВС РФ на территории Украины, комментарии содержащие экстремистские высказывания, оскорбления, фейки.

Администрация Сайта вправе удалять комментарии и блокировать аккаунты без предварительного уведомления. Спасибо за понимание!

Размещение ссылок на сторонние ресурсы запрещено!

  • Декабрь 2025
    Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс
    « Ноябрь    
    1234567
    891011121314
    15161718192021
    22232425262728
    293031  

  • Подписка на новости Политнавигатора



    • Сообщить об опечатке

    Текст, который будет отправлен нашим редакторам:

    Отправить