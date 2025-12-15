Ваш браузер не поддерживает HTML5 аудио. Вот взамен ссылка на аудио

Попытки ЕС сделать ставку на войну с Россией выливаются в распад самого этого объединения.

Как передает корреспондент «ПолитНавигатора» об этом в беседе с журналистом Вадимом Герасимовичем заявил киевский политтехнолог Андрей Золотарев.

Ведущий обратил внимание на противоречивые заявления, которые в интервале нескольких месяцев озвучила замглавы Еврокомиссии Кая Каллас. Так, в феврале она сказала, что отказз от членства Украины в НАТО в обмен на гарантии безопасности – «это не мир, а капитуляция перед Кремлём». А буквально на днях она заявила, что членство Украины в НАТО «больше не обсуждается», а пришло время обеспечить Украине гарантии безопасности.

В свою очередь, эксперт заметил, что в ЕС, учитывая набирающую обороту милитаризацию, есть группа стран, в которую входят страны Балтии, которая готовится ко второй Северной войне с Россией, и задается вопросом, превратится ли ЕС из политико-экономического образования в военно-политический союз.