Распад ЕС не за горами: Еврокомиссия фактически согласилась на капитуляцию Киева – укро-политтехнолог
Попытки ЕС сделать ставку на войну с Россией выливаются в распад самого этого объединения.
Как передает корреспондент «ПолитНавигатора» об этом в беседе с журналистом Вадимом Герасимовичем заявил киевский политтехнолог Андрей Золотарев.
Ведущий обратил внимание на противоречивые заявления, которые в интервале нескольких месяцев озвучила замглавы Еврокомиссии Кая Каллас. Так, в феврале она сказала, что отказз от членства Украины в НАТО в обмен на гарантии безопасности – «это не мир, а капитуляция перед Кремлём». А буквально на днях она заявила, что членство Украины в НАТО «больше не обсуждается», а пришло время обеспечить Украине гарантии безопасности.
В свою очередь, эксперт заметил, что в ЕС, учитывая набирающую обороту милитаризацию, есть группа стран, в которую входят страны Балтии, которая готовится ко второй Северной войне с Россией, и задается вопросом, превратится ли ЕС из политико-экономического образования в военно-политический союз.
«Это может произойти. Вполне допускаю, что и Соединённые Штаты могут оставить НАТО. А 82% бюджета НАТО – это деньги США. Вот пусть европейцы напрягают головы. А готовность консолидации стран ЕС относительно трансформации Евросоюза в военный блок – вряд ли найдут взаимопонимание с той же, допустим, Грецией, Словакией, Венгрией.
Поэтому разговоры о фрагментации Евросоюза из гипотетической сферы вполне могут при попытке реализации таких намерений перейти в практическую плоскость. Банально может распасться в силу таких обстоятельств», – считает Золотарев.
