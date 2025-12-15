Вся ставка на войну: ЕС уже понял, что не выплывет в случае прекращения конфликта на Украине – Шишкин

15.12.2025 19:58
Евросоюз будет настаивать на продолжении войны на Украине, в надежде что рано или поздно это спровоцирует социальный взрыв в России.

Об этом эксперт Института стран СНГ Игорь Шишкин заявил на канале «Книжный день», передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

«Единственный шанс у Европы остался – это если Россия, которая не рухнула в 22, все же рухнет к 30 году. А для этого конфликт на Украине должен продолжаться. Потому что сами они воевать, естественно, не хотели.

Им нужен конфликт на Украине как детонатор социального взрыва в России. Потому что если Россия взрывается, если Россия терпит стратегическое поражение, Европейский Союз получит новую кровь и колоссальные ресурсы.

Он не станет тем, кем они себя уже видели, чуть ли не гегемоном мира, но ЕС останется буквально в тройке привилегированных на получение той самой ренты гегемона. А если нет, то кто вы такие? Кто вам будет что-то отстёгивать от этой ренты? Только с барского стола», – сказал Шишкин.

«Поэтому они встают на дыбы каждый раз, когда слышат про мирные планы. Конечно, и Трамп бы предпочел, чтобы Россия потерпела стратегическое поражение. Он, кстати, на это работал в первую свою каденцию.

Но для американцев это не смертельно. И они даже могут при завершении получить немало бонусов, над чем они сейчас и работают. Заключить такое мирное соглашение, которое принесет им больше бонусов максимально, а нам как можно больше минусов.

А для европейцев в этой ситуации оказалось, что любое прекращение конфликта, который не предполагает крах России, смерти подобно», – подытожил он.

