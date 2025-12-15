Вся ставка на войну: ЕС уже понял, что не выплывет в случае прекращения конфликта на Украине – Шишкин

Ваш браузер не поддерживает HTML5 аудио. Вот взамен ссылка на аудио

Евросоюз будет настаивать на продолжении войны на Украине, в надежде что рано или поздно это спровоцирует социальный взрыв в России.

Об этом эксперт Института стран СНГ Игорь Шишкин заявил на канале «Книжный день», передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

Подпишитесь на новости «ПолитНавигатор» в ТамТам, Яндекс.Дзен, Telegram, Одноклассниках, Вконтакте, каналы YouTube и TikTok.

«Единственный шанс у Европы остался – это если Россия, которая не рухнула в 22, все же рухнет к 30 году. А для этого конфликт на Украине должен продолжаться. Потому что сами они воевать, естественно, не хотели. Им нужен конфликт на Украине как детонатор социального взрыва в России. Потому что если Россия взрывается, если Россия терпит стратегическое поражение, Европейский Союз получит новую кровь и колоссальные ресурсы. Он не станет тем, кем они себя уже видели, чуть ли не гегемоном мира, но ЕС останется буквально в тройке привилегированных на получение той самой ренты гегемона. А если нет, то кто вы такие? Кто вам будет что-то отстёгивать от этой ренты? Только с барского стола», – сказал Шишкин.