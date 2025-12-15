Никогда еще США так пренебрежительно не относились к евро-союзникам – переживания в Киеве

Президент США Дональд Трамп пытается подчинить Европу, как это сделали американцы после Второй мировой войны.

Как передает корреспондент «ПолитНавигатора», об этом в эфире «Львов медиа» заявил Евгений Костогрызов, член Совета внешней политики «Украинская призма».

«Тогда это делалось сначала через планы экономического восстановления после Второй мировой, затем из-за попыток политического контроля. И тогда это относительно сработало.

Но тогда Штаты брали на себя обязательство защищать эти государства от Советского Союза. И это было очень важное обязательство.

Сейчас же Трамп хочет поставить европейские государства в подчиненное положение к Америке, за счет реальных гарантий, а банально за счет того, что он будет вести с ними торговые войны, будет их чем-то шантажировать или угрожать их правительствам», – сказал укро-эксперт.