«Иначе проиграет даже Буданову»: Зеленский торопится провести выборы во время войны

Владимир Зеленский заинтересован провести выборы на Украине в условиях военного положения, чтобы по максимуму задействовать админресурс и махинации.

Как передает корреспондент «ПолитНавигатора» об этом в беседе с журналистом Вадимом Герасимовичем заявил киевский политтехнолог Андрей Золотарев.

По его словам, Зеленский заинтересован, в первую очередь, в президентских, а не парламентских выборах.

«И интерес у Зеленского именно к выборам в условиях военного положения. Поскольку, если нет военного положения, то воленс не воленс, компания будет конкурентной. А с такой компанией ловить Владимиру Александровичу особо нечего. Он даже Буданову проиграет.

А в условиях военного положения, когда вместо наблюдателей – сотрудники ТЦК, когда кандидаты, заходя на дебаты, рискуют выйти из них со 111 статьёй [госизмена]…

Тем более, в условиях военного положения, вы понимаете, когда допустим, при подсчёте голосов – благополучно выключается свет», – заключил Золотарев.