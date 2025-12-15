В СПЧ отчаянно пытаются перекрыть лазейки для массового проникновения в страну нелегальных мигрантов

Ваш браузер не поддерживает HTML5 аудио. Вот взамен ссылка на аудио

Программа переселения соотечественников используется ушлыми чиновниками для продажи российских паспортов азиатским мигрантам.

Об этом в эфире радио «Комсомольская правда» заявил глава российского Национального антикоррупционного комитета, член Совета при Президенте РФ по развитию гражданского общества и правам человека Кирилл Кабанов, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

«Уже есть реакция МВД, они говорят, что уже работают над программой переселения соотечественников. Самая главная задача – изменить в этой программе определенные нормы, которые не позволят формировать неких псевдо-соотечественников, которые только с бумажкой ВНЖ попадают в эту программу. К сожалению, у нас последние несколько лет была история, когда в основном по этой программе покупали паспорта граждане Таджикистана. Как второй паспорт», – сказал Кабанов.

Он подчеркнул, что уже разрабатывается пакет документов, которые помогут исправить ситуацию.