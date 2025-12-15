В СПЧ отчаянно пытаются перекрыть лазейки для массового проникновения в страну нелегальных мигрантов
Программа переселения соотечественников используется ушлыми чиновниками для продажи российских паспортов азиатским мигрантам.
Об этом в эфире радио «Комсомольская правда» заявил глава российского Национального антикоррупционного комитета, член Совета при Президенте РФ по развитию гражданского общества и правам человека Кирилл Кабанов, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».
«Уже есть реакция МВД, они говорят, что уже работают над программой переселения соотечественников. Самая главная задача – изменить в этой программе определенные нормы, которые не позволят формировать неких псевдо-соотечественников, которые только с бумажкой ВНЖ попадают в эту программу.
К сожалению, у нас последние несколько лет была история, когда в основном по этой программе покупали паспорта граждане Таджикистана. Как второй паспорт», – сказал Кабанов.
Он подчеркнул, что уже разрабатывается пакет документов, которые помогут исправить ситуацию.
«Я думаю, что эта программа уже в начале следующего года будет изменена и перестанет быть лазейкой.
Вторая задача – необходимо, чтобы реально соотечественники приезжали в Россию и чувствовали себя дома, возвращаясь домой. Потому что мы знаем, что сейчас происходит следующая история: люди приезжают, толкаются в этих миграционных центрах, над ними фактически могут глумиться, вымогая деньги.
У нас был пример, когда в Москву приехал бывший депутат Бундестага, получивший премию русский писатель, и он 18 раз сдавал экзамен по русскому языку. Есть примеры, что русские дети, которые идут в школу, приезжают как иностранцы, переселяются как репатрианты. Естественно, вилки находятся, но неприятный осадок-то остается», – подытожил он.
