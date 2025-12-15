Флаг Украины отвалился во время басней в эфире про «перемогу»
Желто-синий флаг начал отваливаться от стены во время рассказа украинского нациста-пропагандиста Юрия Бутусова о том, какое количество российских солдат должны уничтожить ВСУ за месяц, чтобы добиться «перемоги».
Бутусов в очередной раз повторил тезис о том, что ВСУ необходимо добиваться таких потерь противника, чтобы они превышали ежемесячный набор в ВС РФ на уровне 35 тыс человек, передает корреспондент «ПолитНавигатора».
«Если мы с темпом в 50 тысяч уничтожаем россиян, российское наступление любое через три-четыре месяца останавливается само по себе на большей части фронта и становится локальным, у них остаются силы наступать только где-то в маленьких точках, в узких полосах», – петушился Бутусов.
И в этот момент за его спиной начал отваливаться укро-стяг.
«Я извиняюсь, наверное, сниму флаг, чтобы он не упал», – спохватился пропагандист.
