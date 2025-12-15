Ваш браузер не поддерживает HTML5 аудио. Вот взамен ссылка на аудио

Желто-синий флаг начал отваливаться от стены во время рассказа украинского нациста-пропагандиста Юрия Бутусова о том, какое количество российских солдат должны уничтожить ВСУ за месяц, чтобы добиться «перемоги».

Бутусов в очередной раз повторил тезис о том, что ВСУ необходимо добиваться таких потерь противника, чтобы они превышали ежемесячный набор в ВС РФ на уровне 35 тыс человек, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

«Если мы с темпом в 50 тысяч уничтожаем россиян, российское наступление любое через три-четыре месяца останавливается само по себе на большей части фронта и становится локальным, у них остаются силы наступать только где-то в маленьких точках, в узких полосах», – петушился Бутусов.

И в этот момент за его спиной начал отваливаться укро-стяг.