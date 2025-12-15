5-я статья НАТО не ценнее туалетной бумаги, – генерал ВСУ

Ваш браузер не поддерживает HTML5 аудио. Вот взамен ссылка на аудио

Ценность 5-й статьи НАТО о гарантиях коллективной безопасности не выше, чем у канувшего в лету Будапештского меморандума. Эти документы можно скомкать и после применить в туалете.

Об этом в эфире видеоблога «Фабрика новостей» заявил бывший замсекретаря Совбеза Украины, генерал Сергей Кривонос, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

