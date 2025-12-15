5-я статья НАТО не ценнее туалетной бумаги, – генерал ВСУ
Ценность 5-й статьи НАТО о гарантиях коллективной безопасности не выше, чем у канувшего в лету Будапештского меморандума. Эти документы можно скомкать и после применить в туалете.
Об этом в эфире видеоблога «Фабрика новостей» заявил бывший замсекретаря Совбеза Украины, генерал Сергей Кривонос, передает корреспондент «ПолитНавигатора».
«В свое время то, что нужно было сделать с Будапештским меморандумом, – это хорошенько размять бумажку и применить по назначению.
Потому что 5-я статья НАТО имела большую силу, когда создавался НАТО. Это конец 40-х начало 50-х годов.
Сейчас огромное количество стран, входящих в НАТО, уже сами четко понимают, что не готовы к ведению боевых действий с Российской Федерацией.
Да и сам пятый параграф четко прописывает, что в случае вооруженного нападения на члена НАТО, любая страна-член НАТО может предоставлять помощь в любой форме. Там не написано слово «воевать», не написано слово «принимать участие в вооруженном конфликте или войне».
Предоставлять помощь можно даже моральную: «Мы вам сочувствуем, мы не спим и горюем, рыдаем горькими слезами», – заявил Кривонос.
