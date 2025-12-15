Британский королевский институт: Эффективность ударов по России сильно преувеличена
Российская ПВО сделала для Украины недоступными большинство важнейших целей.
Об этом говорится в докладе британского Королевского института объединенных служб в Лондоне, который анализирует состояние российских систем ПВО в ходе СВО.
Отмечается, что в сравнении с первыми месяцами операции эффективность российской ПВО значительно возросла, передает корреспондент «ПолитНавигатора».
Примечательно: британские аналитики считают, что удары украинских дронов по российским тылам серьезного ущерба не наносят.
В публикации признается, что украинские налеты создают впечатление, что российская ПВО не справляется, но на самом деле это далеко не так.
«В России много целей, и они географически рассредоточены, а это значит, что защитить их все невозможно. Украина со временем научилась довольно искусно атаковать цели, не имеющие противовоздушной обороны, и отдает приоритет целям, где наличие легковоспламеняющихся или чувствительных материалов позволит небольшому количеству боеприпасов с ограниченной боезапасностью нанести цепной ущерб объекту», – говорится в докладе.
Отмечается, что лишь небольшая часть украинских беспилотников в итоге достигает целей и «наносит незначительный ущерб, который можно быстро устранить».
В общем Королевский институт скептически оценивает перспективы глубоких ударов по России со стороны Украины.
«В целом, показатель успешности украинских ударов таков, что менее 10% боеприпасов достигают цели, и еще меньше оказывают какое-либо воздействие. Для успешных ударов по укрепленным целям Украине часто приходилось запускать более 100 БПЛА по одному направлению атаки, чтобы истощить противовоздушную оборону в секторе, и только после этого применять крылатые ракеты или более крупные БПЛА для нанесения урона.
Даже в тех случаях, когда Украина использует Storm Shadow или другое престижное оружие, благодаря усовершенствованиям в подборе российских боеприпасов, РФ часто удается перехватывать более 50% этих боеприпасов, даже если они входят в состав сложного залпа. Таким образом, российская система ПВО поглотила значительные ресурсы Украины и сделала недоступными большое количество важных целей», – сокрушаются британские аналитики.
Они приходят к выводу, что Украине следует сосредоточиться на снижении потенциала российской ПВО
«В настоящее время Россия расходует больше зенитных ракетных комплексов, чем производит. Если наращивание производства комплексов удастся сорвать, ущерб, который Украина может нанести России в 2026 году, возрастет, что увеличит другие усилия по оказанию давления на Россию с целью прекращения вооруженной агрессии», – резюмируют авторы доклада.
