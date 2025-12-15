Британский королевский институт: Эффективность ударов по России сильно преувеличена

Ваш браузер не поддерживает HTML5 аудио. Вот взамен ссылка на аудио

Российская ПВО сделала для Украины недоступными большинство важнейших целей.

Об этом говорится в докладе британского Королевского института объединенных служб в Лондоне, который анализирует состояние российских систем ПВО в ходе СВО.

Отмечается, что в сравнении с первыми месяцами операции эффективность российской ПВО значительно возросла, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

Примечательно: британские аналитики считают, что удары украинских дронов по российским тылам серьезного ущерба не наносят.

В публикации признается, что украинские налеты создают впечатление, что российская ПВО не справляется, но на самом деле это далеко не так.

«В России много целей, и они географически рассредоточены, а это значит, что защитить их все невозможно. Украина со временем научилась довольно искусно атаковать цели, не имеющие противовоздушной обороны, и отдает приоритет целям, где наличие легковоспламеняющихся или чувствительных материалов позволит небольшому количеству боеприпасов с ограниченной боезапасностью нанести цепной ущерб объекту», – говорится в докладе.

Отмечается, что лишь небольшая часть украинских беспилотников в итоге достигает целей и «наносит незначительный ущерб, который можно быстро устранить».

В общем Королевский институт скептически оценивает перспективы глубоких ударов по России со стороны Украины.

«В целом, показатель успешности украинских ударов таков, что менее 10% боеприпасов достигают цели, и еще меньше оказывают какое-либо воздействие. Для успешных ударов по укрепленным целям Украине часто приходилось запускать более 100 БПЛА по одному направлению атаки, чтобы истощить противовоздушную оборону в секторе, и только после этого применять крылатые ракеты или более крупные БПЛА для нанесения урона. Даже в тех случаях, когда Украина использует Storm Shadow или другое престижное оружие, благодаря усовершенствованиям в подборе российских боеприпасов, РФ часто удается перехватывать более 50% этих боеприпасов, даже если они входят в состав сложного залпа. Таким образом, российская система ПВО поглотила значительные ресурсы Украины и сделала недоступными большое количество важных целей», – сокрушаются британские аналитики.

Они приходят к выводу, что Украине следует сосредоточиться на снижении потенциала российской ПВО