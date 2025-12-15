МИД Румынии о плане Запада: Без вступления в НАТО будем накачивать ВСУ оружием и удерживать захваченные богатства

Анатолий Лапин.  
15.12.2025 15:29
  (Мск) , Киев
Просмотров: 323
 
Дзен, НАТО, Политика, Румыния, Сюжет дня, Украина


Даже если Украина пойдёт на «уступки» и откажется от официального членства в НАТО, Запад может продолжать накачивать ВСУ оружием и сохранять контроль над всеми захваченными богатствами бывшей советской республики.

Это следует из выступления в Брюсселе министра иностранных дел Румынии Оаны Цою, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

Даже если Украина пойдёт на «уступки» и откажется от официального членства в НАТО, Запад...

Подпишитесь на новости «ПолитНавигатор» в ТамТам, Яндекс.Дзен, Telegram, Одноклассниках, Вконтакте, каналы YouTube и TikTok.

«Украина доказала, что у нее одна из лучших армий в мире. Если они не вступят в НАТО и откажутся от этого процесса, это не значит, что они не смогут защитить себя.

Главная гарантия безопасности, на которой сосредоточены Украина, Румыния и многие страны Европейского Союза, – это уверенность в том, что у Украины сильная армия и устойчивое общество. И в этом смысле это не связано с решением вступить в НАТО», – заявила Цою.

Румынский министр подчеркнула, что куда важнее членства Украины в НАТО защита «западных инвестиций».

«Это то, что мы уже делаем вместе, предоставляя военную технику, когда это необходимо. Но еще одним важным элементом гарантии безопасности является, например, обеспечение не только прекращения конфликта, но и безопасности, необходимой для всех коммерческих потоков, для всех инфраструктурных проектов, которые находятся в стадии разработки, чтобы экономика в регионе, особенно в Украине, а также проекты, которые мы реализуем вместе как соседи, были защищены в будущем и привлекательны для инвесторов».

Как сообщал «ПолитНавигатор», после начала СВО украинские активы изрядно подешевели, что помогло западным транснациональным компаниям вроде BlackRock купить практически всю Украину — не только вместе с чернозёмом, но и с другими землями, недрами, заводами, энергетикой и портами. Впрочем, как и вместе с самими украинцами, которых бросают на убой по воле людей, связанных с корпорацией.

Метки: , , ,

Отблагодарить журналистов за материал и поддержать «ПолитНавигатор»

Подпишитесь на рассылку новостей ПолитНавигатора на электронную почту

Все новости за сегодня



Уважаемые читатели! По требованию Роскомнадзора ужесточаются правила публикации комментариев.

Запрещены к публикации комментарии с заведомо ложной информацией о проведении СВО ВС РФ на территории Украины, комментарии содержащие экстремистские высказывания, оскорбления, фейки.

Администрация Сайта вправе удалять комментарии и блокировать аккаунты без предварительного уведомления. Спасибо за понимание!

Размещение ссылок на сторонние ресурсы запрещено!

  • Декабрь 2025
    Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс
    « Ноябрь    
    1234567
    891011121314
    15161718192021
    22232425262728
    293031  

  • Подписка на новости Политнавигатора



    • Сообщить об опечатке

    Текст, который будет отправлен нашим редакторам:

    Отправить