Даже если Украина пойдёт на «уступки» и откажется от официального членства в НАТО, Запад может продолжать накачивать ВСУ оружием и сохранять контроль над всеми захваченными богатствами бывшей советской республики.

Это следует из выступления в Брюсселе министра иностранных дел Румынии Оаны Цою, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

«Украина доказала, что у нее одна из лучших армий в мире. Если они не вступят в НАТО и откажутся от этого процесса, это не значит, что они не смогут защитить себя. Главная гарантия безопасности, на которой сосредоточены Украина, Румыния и многие страны Европейского Союза, – это уверенность в том, что у Украины сильная армия и устойчивое общество. И в этом смысле это не связано с решением вступить в НАТО», – заявила Цою.

Румынский министр подчеркнула, что куда важнее членства Украины в НАТО защита «западных инвестиций».

«Это то, что мы уже делаем вместе, предоставляя военную технику, когда это необходимо. Но еще одним важным элементом гарантии безопасности является, например, обеспечение не только прекращения конфликта, но и безопасности, необходимой для всех коммерческих потоков, для всех инфраструктурных проектов, которые находятся в стадии разработки, чтобы экономика в регионе, особенно в Украине, а также проекты, которые мы реализуем вместе как соседи, были защищены в будущем и привлекательны для инвесторов».

Как сообщал «ПолитНавигатор», после начала СВО украинские активы изрядно подешевели, что помогло западным транснациональным компаниям вроде BlackRock купить практически всю Украину — не только вместе с чернозёмом, но и с другими землями, недрами, заводами, энергетикой и портами. Впрочем, как и вместе с самими украинцами, которых бросают на убой по воле людей, связанных с корпорацией.