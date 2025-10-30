Представьте, что у вас есть миллион долларов, и вы вкладываете его в дело человека, который недавно угробил собственный бизнес и теперь презираем всем бизнес-сообществом. Глупо, да? Однако в мировой финансовой истории есть аналогичный случай, когда в 1986 году знаменитый Ларри Финк просадил 100 миллионов долларов нью-йоркского инвестиционного банка First Boston. После этого случая он перестал быть звездой Уолл-стрит и превратился в прокажённого. Никто из финансового сообщества даже не подавал ему руки. Но вдруг основатель инвестиционной компании Blackstone Стивен Шварцман и бывший министр торговли США Питер Питерсон, внезапно для всего Уолл-стрит, предлагают Финку руководить индексным фондом внутри их компании.

Поразительная прозорливость! Пригласить на такую должность опального бизнесмена, который только что засандалил чужие 100 миллионов долларов. Остаётся вопрос: а просадил ли Финк эти средства, или всё же действовал по определённой схеме, известной его товарищам и будущим партнёрам? Иначе зачем тогда брать на такую престижную работу человека, который может уничтожить ваше дело?

Об этом в авторской колонке рассказывает Алексей Муратов, один из лидеров движения «Донецкая республика» и партии «Единая Россия» в ДНР.

Как бы там ни было, при Ларри Финке компания меняет название на BlackRock, потому что из «камня» (stone) вырастает в «скалу» (rock). Активы корпорации всего за несколько лет увеличиваются до 50 миллиардов долларов, а учредителями фонда становятся сам Финк и семеро его друзей, с которыми он познакомился благодаря тому, что во время получения образования стал членом солидного братства.

После череды перепродаж из рук в руки BlackRock становится собственностью Финка, и активы, доверенные корпорации, начинают расти с невероятной скоростью. К 2000 году они вырастают до 190 миллиардов долларов, через 4 года — до 350 миллиардов, а в 2006 году BlackRock покупает банк Merrill Lynch и выходит на свой первый триллион, за которым через 4 года следует 3,5 триллиона, а к 2021 году получает юбилейный десятый триллион. Сегодня же корпорация владеет 11,5 триллионами долларов.

Сама BlackRock настаивает, что все эти активы — не её. И формально это действительно так: все они принадлежат инвесторам, а корпорация просто ими управляет. Однако на деле доли инвесторов обезличены и размазаны по всему спектру принадлежащих BlackRock компаний. Разумеется, корпорация прямо не вмешивается в дела компаний вроде Google и Pepsi, в которых имеет собственные доли, и выплачивает им дивиденды, но огромное финансовое и политическое влияние, которое дают эти 11,5 триллиона, остается за собой.

Сейчас корпорация консультирует целые государства. Не только правительства США, ЕС, Великобритании, Швейцарии и прочих западных стран. К примеру, не так давно BlackRock консультировал Украину, когда Финк лично приезжал к Зеленскому. К слову, после начала СВО украинские активы изрядно подешевели, что помогло BlackRock купить практически всю Украину — не только вместе с чернозёмом, но и с другими землями, недрами, заводами, энергетикой и портами. Впрочем, как и вместе с самими украинцами, которых бросают на убой по воле людей, связанных с корпорацией.

Именно так, мало-помалу, BlackRock через вложения в различный бизнес начал владеть целыми странами и выкачивать их ресурсы через свои компании вроде Shell, Chevron, Monsanto и другие фармы вроде Pfizer, потому что корпорация имеет тесные и даже родственные связи в любом западном правительстве.

Делается это с помощью метода, названного «вращающиеся двери», когда политики различного ранга переходят из государственной службы в бизнес и наоборот. К примеру, нынешний канцлер Германии Фридрих Мерц до своей политической карьеры был председателем наблюдательного совета немецкого филиала BlackRock. Теперь же на посту канцлера он активно влияет на Украину и на общую военную обстановку.

Такие связи позволяют корпорации зарабатывать на всём. Та же война на Украине приносит колоссальную прибыль американскому ВПК. Крупные военные подрядчики – Boeing, Raytheon, General Dynamics, Lockheed Martin и так далее – также принадлежат BlackRock. Именно такие компании толкают подконтрольных им политиков лоббировать расширение НАТО на Восток, потому что новые страны-члены Альянса потом должны соответствовать стандартам НАТО по вооружению и заказывать оружие у этих компаний.

Суть самого капитализма заключается в непрерывном освоении новых рынков. Поэтому и сама BlackRock будет расти и распускать свои щупальца до тех пор, пока не захватит весь мир. Впрочем, корпорация уже владеет немалой частью мира. А если включить в поле действий западного капитала других игроков, таких как Vanguard и State Street, то у Большой тройки транснациональных корпораций общих активов около 24 трлн долларов, или практически половина мира.

Стоит отметить, что не просто связаны между собой, но и переплетены так, что составляют практически одно целое. Ведь точно так же, как BlackRock покупает значительные доли в крупнейших мировых компаниях, BlackRock, Vanguard и State Street покупают доли друг у друга. Поэтому, если где-то, как в той же Украине, торчат уши хотя бы одного из «Большой тройки», то к делу привлечены и остальные.

Тот же мировой финансовый кризис в 2008 году наступил не без «Большой тройки». Один только Ларри Финк раздувал ипотечный пузырь, а потом, после того как хорошо на нём заработал, внезапно вовремя слил все опасные активы, как раз перед кризисом. Впрочем, перед самым покушением на Трампа BlackRock провернула похожую схему с акциями компании Трампа.

BlackRock, Vanguard и State Street до сих пор активно занимаются ипотеками и отбирают у американцев возможность покупать жильё, потому что люди не имеют возможности повлиять на рынок недвижимости и перебить цену корпораций, у которых, можно сказать, безграничные денежные возможности. BlackRock, Vanguard и State Street в последнее время вообще довольно активно скупают недвижимость и землю по всему миру, что настораживает и намекает на то, что мировая экспансия капитализма вошла в новую фазу. Ведь план лишить человечество собственности уже неоднократно озвучивался на том же Всемирном экономическом форуме, когда было заявлено, что в будущем «всё, что тебе понадобится, ты будешь арендовать», ведь «тебе ничего не будет принадлежать, но ты будешь счастлив». Там же обсуждалось и сокращение потребления животного мяса и замена его в будущем на насекомых.

BlackRock также оплачивает рекламу, продвигающую тренд на поедание насекомых, которые якобы спасут нас от голодной смерти. Приглашаются различные знаменитости поесть жуков и гусениц на камеру, чтобы те называли угощение «микроскотом».

Кстати, руководитель BlackRock Ларри Финк отличился на Экономическом форуме в швейцарском Давосе, когда говорил, что «уменьшение населения — это очень выгодно», потому что вымирающие страны сосредоточат свои усилия на роботизации и искусственном интеллекте. Впрочем, любой американец, когда становится миллиардером, неустанно начинает твердить о сокращении человеческой популяции, о зелёной повестке, о проблемах экологии и о вкусных кузнечиках, которые должны стать едой будущего. Но Финк не стесняется заходить дальше и прямо говорит о том, что в будущем пенсии светят только сотрудникам крупнейших компаний, которые, если вы не забыли, принадлежат BlackRock, Vanguard и State Street. Кстати, во владениях этих корпораций очень много пенсионных фондов по всему миру, что также настораживает и заставляет задуматься о том, что же ещё нам подготовила «Большая тройка» и что она делала в прошлом.

Тот же кризис растительных культур раскручивала сельскохозяйственная компания Monsanto, крупнейшими акционерами которой, конечно же, является BlackRock, Vanguard и State Street. В Monsanto занимались генетически модифицированными культурами растений, которые вытесняли естественные. Фермеры, покупавшие подобные сорта, подписывали соглашения о запрете сеять уже выращенное и обязывались покупать посевной материал у компании. К тому же у Monsanto есть множество выведенных культур, которые не дают полноценных семян для дальнейшего размножения. Даже на рынке России таких семян предостаточно. К слову, всё та же Monsanto скупает сельскохозяйственные земли по всему миру, и Украину не обошла стороной.

Что касается гендерной повестки и прочих движений за экологию и равенство, то тот же Финк говорил, что представители BlackRock в советах директоров будут голосовать против тех, кто недостаточно внимания уделяет повестке. На этот случай у Большой тройки имеются доли на всех развлекательных площадках. Disney, Netflix, Amazon и прочих контор вместе с подавляющим большинством киностудий находятся под влиянием этих корпораций. Поэтому уже больше десятилетия повестка находится в стадии агрессивной пропаганды. Выделяются квоты на персонажей кино, которые должны иметь определённую ориентацию, цвет кожи или группу инвалидности. Если снимается фантастика, то она обязательно про мрачное будущее, а лучше всего — постапокалипсис руками человечества. Если это детская сказка, то в ней точно должны быть милые нетрадиционные персонажи.

В общем, повестка распространяется не только в большой политике, но, что самое для них главное, в наших умах. И корпорации уже не раз обвиняли в этом. Когда же на компании сыплется много обвинений в духе распространения пропаганды и контроля над человечеством, в дело включаются все западные СМИ, которые тоже повально принадлежат Большой тройке.

Fox, CBS, ABC и прочие звучные и не очень телеканалы с издательствами под контролем BlackRock, Vanguard и State Street. В случае чего, для очищения репутации корпораций, на помощь к СМИ приходит армия ботов в социальных сетях, которые пишут о конспирологах, создающих невероятные теории заговора. Также оптом покупаются и взращиваются армии блогеров, которые вещают о питательных тараканах, пользе ГМО, радужных парадах и зелёных инициативах, которые под диктант Тройки явно настроены перекроить весь мир.

Однако факт остаётся фактом: BlackRock, Vanguard и State Street имеют доли везде. Компании под присмотром «Большой тройки» внедряют в массы идеи о зелёной энергетике, деиндустриализации, гендерном равенстве и прочих отклонениях, когда кастрация детей признаётся нормой.