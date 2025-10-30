Центры принятия решений на Западе. Где они?
Представьте, что у вас есть миллион долларов, и вы вкладываете его в дело человека, который недавно угробил собственный бизнес и теперь презираем всем бизнес-сообществом. Глупо, да? Однако в мировой финансовой истории есть аналогичный случай, когда в 1986 году знаменитый Ларри Финк просадил 100 миллионов долларов нью-йоркского инвестиционного банка First Boston. После этого случая он перестал быть звездой Уолл-стрит и превратился в прокажённого. Никто из финансового сообщества даже не подавал ему руки. Но вдруг основатель инвестиционной компании Blackstone Стивен Шварцман и бывший министр торговли США Питер Питерсон, внезапно для всего Уолл-стрит, предлагают Финку руководить индексным фондом внутри их компании.
Поразительная прозорливость! Пригласить на такую должность опального бизнесмена, который только что засандалил чужие 100 миллионов долларов. Остаётся вопрос: а просадил ли Финк эти средства, или всё же действовал по определённой схеме, известной его товарищам и будущим партнёрам? Иначе зачем тогда брать на такую престижную работу человека, который может уничтожить ваше дело?
Об этом в авторской колонке рассказывает Алексей Муратов, один из лидеров движения «Донецкая республика» и партии «Единая Россия» в ДНР.
Как бы там ни было, при Ларри Финке компания меняет название на BlackRock, потому что из «камня» (stone) вырастает в «скалу» (rock). Активы корпорации всего за несколько лет увеличиваются до 50 миллиардов долларов, а учредителями фонда становятся сам Финк и семеро его друзей, с которыми он познакомился благодаря тому, что во время получения образования стал членом солидного братства.
После череды перепродаж из рук в руки BlackRock становится собственностью Финка, и активы, доверенные корпорации, начинают расти с невероятной скоростью. К 2000 году они вырастают до 190 миллиардов долларов, через 4 года — до 350 миллиардов, а в 2006 году BlackRock покупает банк Merrill Lynch и выходит на свой первый триллион, за которым через 4 года следует 3,5 триллиона, а к 2021 году получает юбилейный десятый триллион. Сегодня же корпорация владеет 11,5 триллионами долларов.
Сама BlackRock настаивает, что все эти активы — не её. И формально это действительно так: все они принадлежат инвесторам, а корпорация просто ими управляет. Однако на деле доли инвесторов обезличены и размазаны по всему спектру принадлежащих BlackRock компаний. Разумеется, корпорация прямо не вмешивается в дела компаний вроде Google и Pepsi, в которых имеет собственные доли, и выплачивает им дивиденды, но огромное финансовое и политическое влияние, которое дают эти 11,5 триллиона, остается за собой.
Сейчас корпорация консультирует целые государства. Не только правительства США, ЕС, Великобритании, Швейцарии и прочих западных стран. К примеру, не так давно BlackRock консультировал Украину, когда Финк лично приезжал к Зеленскому. К слову, после начала СВО украинские активы изрядно подешевели, что помогло BlackRock купить практически всю Украину — не только вместе с чернозёмом, но и с другими землями, недрами, заводами, энергетикой и портами. Впрочем, как и вместе с самими украинцами, которых бросают на убой по воле людей, связанных с корпорацией.
Именно так, мало-помалу, BlackRock через вложения в различный бизнес начал владеть целыми странами и выкачивать их ресурсы через свои компании вроде Shell, Chevron, Monsanto и другие фармы вроде Pfizer, потому что корпорация имеет тесные и даже родственные связи в любом западном правительстве.
Делается это с помощью метода, названного «вращающиеся двери», когда политики различного ранга переходят из государственной службы в бизнес и наоборот. К примеру, нынешний канцлер Германии Фридрих Мерц до своей политической карьеры был председателем наблюдательного совета немецкого филиала BlackRock. Теперь же на посту канцлера он активно влияет на Украину и на общую военную обстановку.
Такие связи позволяют корпорации зарабатывать на всём. Та же война на Украине приносит колоссальную прибыль американскому ВПК. Крупные военные подрядчики – Boeing, Raytheon, General Dynamics, Lockheed Martin и так далее – также принадлежат BlackRock. Именно такие компании толкают подконтрольных им политиков лоббировать расширение НАТО на Восток, потому что новые страны-члены Альянса потом должны соответствовать стандартам НАТО по вооружению и заказывать оружие у этих компаний.
Суть самого капитализма заключается в непрерывном освоении новых рынков. Поэтому и сама BlackRock будет расти и распускать свои щупальца до тех пор, пока не захватит весь мир. Впрочем, корпорация уже владеет немалой частью мира. А если включить в поле действий западного капитала других игроков, таких как Vanguard и State Street, то у Большой тройки транснациональных корпораций общих активов около 24 трлн долларов, или практически половина мира.
Стоит отметить, что не просто связаны между собой, но и переплетены так, что составляют практически одно целое. Ведь точно так же, как BlackRock покупает значительные доли в крупнейших мировых компаниях, BlackRock, Vanguard и State Street покупают доли друг у друга. Поэтому, если где-то, как в той же Украине, торчат уши хотя бы одного из «Большой тройки», то к делу привлечены и остальные.
Тот же мировой финансовый кризис в 2008 году наступил не без «Большой тройки». Один только Ларри Финк раздувал ипотечный пузырь, а потом, после того как хорошо на нём заработал, внезапно вовремя слил все опасные активы, как раз перед кризисом. Впрочем, перед самым покушением на Трампа BlackRock провернула похожую схему с акциями компании Трампа.
BlackRock, Vanguard и State Street до сих пор активно занимаются ипотеками и отбирают у американцев возможность покупать жильё, потому что люди не имеют возможности повлиять на рынок недвижимости и перебить цену корпораций, у которых, можно сказать, безграничные денежные возможности. BlackRock, Vanguard и State Street в последнее время вообще довольно активно скупают недвижимость и землю по всему миру, что настораживает и намекает на то, что мировая экспансия капитализма вошла в новую фазу. Ведь план лишить человечество собственности уже неоднократно озвучивался на том же Всемирном экономическом форуме, когда было заявлено, что в будущем «всё, что тебе понадобится, ты будешь арендовать», ведь «тебе ничего не будет принадлежать, но ты будешь счастлив». Там же обсуждалось и сокращение потребления животного мяса и замена его в будущем на насекомых.
BlackRock также оплачивает рекламу, продвигающую тренд на поедание насекомых, которые якобы спасут нас от голодной смерти. Приглашаются различные знаменитости поесть жуков и гусениц на камеру, чтобы те называли угощение «микроскотом».
Кстати, руководитель BlackRock Ларри Финк отличился на Экономическом форуме в швейцарском Давосе, когда говорил, что «уменьшение населения — это очень выгодно», потому что вымирающие страны сосредоточат свои усилия на роботизации и искусственном интеллекте. Впрочем, любой американец, когда становится миллиардером, неустанно начинает твердить о сокращении человеческой популяции, о зелёной повестке, о проблемах экологии и о вкусных кузнечиках, которые должны стать едой будущего. Но Финк не стесняется заходить дальше и прямо говорит о том, что в будущем пенсии светят только сотрудникам крупнейших компаний, которые, если вы не забыли, принадлежат BlackRock, Vanguard и State Street. Кстати, во владениях этих корпораций очень много пенсионных фондов по всему миру, что также настораживает и заставляет задуматься о том, что же ещё нам подготовила «Большая тройка» и что она делала в прошлом.
Тот же кризис растительных культур раскручивала сельскохозяйственная компания Monsanto, крупнейшими акционерами которой, конечно же, является BlackRock, Vanguard и State Street. В Monsanto занимались генетически модифицированными культурами растений, которые вытесняли естественные. Фермеры, покупавшие подобные сорта, подписывали соглашения о запрете сеять уже выращенное и обязывались покупать посевной материал у компании. К тому же у Monsanto есть множество выведенных культур, которые не дают полноценных семян для дальнейшего размножения. Даже на рынке России таких семян предостаточно. К слову, всё та же Monsanto скупает сельскохозяйственные земли по всему миру, и Украину не обошла стороной.
Что касается гендерной повестки и прочих движений за экологию и равенство, то тот же Финк говорил, что представители BlackRock в советах директоров будут голосовать против тех, кто недостаточно внимания уделяет повестке. На этот случай у Большой тройки имеются доли на всех развлекательных площадках. Disney, Netflix, Amazon и прочих контор вместе с подавляющим большинством киностудий находятся под влиянием этих корпораций. Поэтому уже больше десятилетия повестка находится в стадии агрессивной пропаганды. Выделяются квоты на персонажей кино, которые должны иметь определённую ориентацию, цвет кожи или группу инвалидности. Если снимается фантастика, то она обязательно про мрачное будущее, а лучше всего — постапокалипсис руками человечества. Если это детская сказка, то в ней точно должны быть милые нетрадиционные персонажи.
В общем, повестка распространяется не только в большой политике, но, что самое для них главное, в наших умах. И корпорации уже не раз обвиняли в этом. Когда же на компании сыплется много обвинений в духе распространения пропаганды и контроля над человечеством, в дело включаются все западные СМИ, которые тоже повально принадлежат Большой тройке.
Fox, CBS, ABC и прочие звучные и не очень телеканалы с издательствами под контролем BlackRock, Vanguard и State Street. В случае чего, для очищения репутации корпораций, на помощь к СМИ приходит армия ботов в социальных сетях, которые пишут о конспирологах, создающих невероятные теории заговора. Также оптом покупаются и взращиваются армии блогеров, которые вещают о питательных тараканах, пользе ГМО, радужных парадах и зелёных инициативах, которые под диктант Тройки явно настроены перекроить весь мир.
Однако факт остаётся фактом: BlackRock, Vanguard и State Street имеют доли везде. Компании под присмотром «Большой тройки» внедряют в массы идеи о зелёной энергетике, деиндустриализации, гендерном равенстве и прочих отклонениях, когда кастрация детей признаётся нормой.
Стоит отметить, что денежный ком вокруг компаний растёт в геометрической прогрессии. Пока вы это читаете, кто-нибудь из этой троицы, скорее всего, уже купил новую компанию или политика какой-нибудь страны. Поэтому, даже если бы BlackRock, Vanguard и State Street в какой-то момент по волшебству перестали мечтать о контроле над миром, то за них всё равно продолжил бы дело сам капиталистический строй, который непрерывно должен захватывать новые угодья, чтобы не зачахнуть.
Сообщить об опечатке
Текст, который будет отправлен нашим редакторам: