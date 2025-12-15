Британский таблоид: Трамп – враг и расист, его сменит такой же Вэнс

Михаил Рябов.  
15.12.2025 15:58
  (Мск) , Москва
Великобритании нужно осознать, что США надолго потеряют статус союзника, Дональд Трамп рассматривает Владимира Путина как «родственную душу», Лондону нужно возвращаться в состав Евросоюза.

Об этом на страницах британского таблоида Mirror пишет помощник редактора Кевин Магвайр.

«Дональд Трамп встал на сторону своего единомышленника-тирана Владимира Путина против Великобритании, Франции, Германии, самой Европы и, в особенности, оккупированной Украины… Пора перестать притворяться, будто этот президент США является хоть каким-то союзником», – призывает автор, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

Магвайр объявляет Трампа «врагом свободолюбивых либеральных демократий за рубежом, включая нашу собственную, – он ведет безжалостную войну против либералов у себя на родине в Америке».

Кроме того, «Трамп неуравновешенный и непредсказуемый человек, постоянно направляющий оружие против членов НАТО».

«Его осуждение «разлагающейся» Европы — это глубоко укоренившийся расизм сына шотландской матери-мигрантки и немецкого деда, придерживающегося идеологии превосходства белой расы, который презирает иммигрантов с более темным цветом кожи, чем его собственный рыжий», – язвительно указывает автор.

Он называет «враждебной» новую Стратегию нацбезопасности США и видит особую опасность в том, что «безумное движение MAGA Трампа замышляет вырвать Италию, Австрию, Польшу и Венгрию из Европейского союза».

Автор предлагает выход – возвращение в состав ЕС:

«Мы не можем полагаться на Трампа и не можем полагаться на США, когда в ноябре 2028 года они могут избрать еще одного врага в лице токсичного Дж. Д. Вэнса. Более процветающее и безопасное будущее – это воссоединение с нашими соседями в ЕС, который является третьей по величине державой в мире после Китая и США».

