Рискуем потерять Запорожье – русским осталось 20 км, – укро-нацист
Украина уже на протяжении двух лет не может остановить российское наступление, и это – проблема нынешнего главкома ВСУ Александра Сырского, которого пора менять. В противном случае события развернутся стремительно, и Украина может потерять Запорожье, до которого русским уже остается порядка 20 километров.
Об этом в эфире видеоблога экс-спикера запрещённого в РФ «Правого сектора» Борислава Березы заявил основатель мобильного госпиталя ВСУ Геннадий Друзенко, признававший, что отдал приказ кастрировать российских пленных, передает корреспондент «ПолитНавигатора».
«Если за два года не получилось, то надежд, что что-то изменится через два года, я не вижу. А если Зеленский, поменяет Сырского на Драпатого, ну шанс есть… Если нет, тенденция продолжится, значит, фронт будет проседать, и проблема же не с Донбассом.
Донбасс — это логистический тупик, который имеет больше, прежде всего, символическое значение. Проблема, что россияне стоят в 20 километрах от Запорожья. Запорожье – это большой индустриальный центр, и напомню, что с начала большой войны мы потеряли Херсон, его вернули, ни один областной центр не был на сегодня потерян.
Запорожье сейчас в наиболее угрожаемом состоянии. Возле Запорожья нет надлежащих фортификационных сооружений, там не за что цепляться в полях. И мы видим, что там самое быстрое продвижение русских с востока, и разморозилась ситуация с юга, когда они фактически уже почти захватили Степногорск. А это, повторюсь, 20 километров, это долетает дрон на оптоволокне», – заявил Друзенко.
