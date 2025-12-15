Украина уже на протяжении двух лет не может остановить российское наступление, и это – проблема нынешнего главкома ВСУ Александра Сырского, которого пора менять. В противном случае события развернутся стремительно, и Украина может потерять Запорожье, до которого русским уже остается порядка 20 километров.

Об этом в эфире видеоблога экс-спикера запрещённого в РФ «Правого сектора» Борислава Березы заявил основатель мобильного госпиталя ВСУ Геннадий Друзенко, признававший, что отдал приказ кастрировать российских пленных, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

Подпишитесь на новости «ПолитНавигатор» в ТамТам, Яндекс.Дзен, Telegram, Одноклассниках, Вконтакте, каналы YouTube и TikTok.