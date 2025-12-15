«Мы на грани взрыва»: впереди военный переворот или Руина – украинский каратель
Украину в лучшем случае ждет военный переворот или Руина – это сценарии, которые запустят разозленные фронтовики, вернувшись с войны в «голодные времена».
Об этом в эфире видеоблога экс-спикера запрещённого в РФ «Правого сектора» Борислава Березы заявил основатель мобильного госпиталя ВСУ Геннадий Друзенко, признававший, что отдал приказ кастрировать российских пленных, передает корреспондент «ПолитНавигатора».
«Факт, что эта власть доведет нас или до позорного мира, или до катастрофы. В лучшем случае – удачный военный переворот, в худшем, это неудачный заговор, атаманщина и привычная, знакомая Украине из истории Руина…», – рассуждал он.
«Мы – на грани взрыва. Единственное, что удерживает: все сознательные украинские патриоты и граждане понимают, что сейчас враг – это Путин, нужно все условия там сосредоточить.
Но рано или поздно война закончится, придут голодные времена, когда нам прекратят каждую вторую гривну в бюджет давать от западных плательщиков.
Люди, которые лучше всего в жизни умеют убивать, встанут перед тяжелым выбором, потому государству уже сейчас надо чесать затылок и радикально менять ветеранскую политику», – переживал врач-садист.
