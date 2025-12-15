«Мы на грани взрыва»: впереди военный переворот или Руина – украинский каратель

Ваш браузер не поддерживает HTML5 аудио. Вот взамен ссылка на аудио

Украину в лучшем случае ждет военный переворот или Руина – это сценарии, которые запустят разозленные фронтовики, вернувшись с войны в «голодные времена».

Об этом в эфире видеоблога экс-спикера запрещённого в РФ «Правого сектора» Борислава Березы заявил основатель мобильного госпиталя ВСУ Геннадий Друзенко, признававший, что отдал приказ кастрировать российских пленных, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

«Факт, что эта власть доведет нас или до позорного мира, или до катастрофы. В лучшем случае – удачный военный переворот, в худшем, это неудачный заговор, атаманщина и привычная, знакомая Украине из истории Руина…», – рассуждал он.