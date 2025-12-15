«Мы на грани взрыва»: впереди военный переворот или Руина – украинский каратель

Анатолий Лапин.  
15.12.2025 16:15
  (Мск) , Киев
Просмотров: 366
 
Вооруженные силы, Денацификация, Дзен, Общество, Политика, Россия, Спецоперация, Украина


Украину в лучшем случае ждет военный переворот или Руина – это сценарии, которые запустят разозленные фронтовики, вернувшись с войны в «голодные времена».

Об этом в эфире видеоблога экс-спикера запрещённого в РФ «Правого сектора» Борислава Березы заявил основатель мобильного госпиталя ВСУ Геннадий Друзенко, признававший, что отдал приказ кастрировать российских пленных, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

Украину в лучшем случае ждет военный переворот или Руина – это сценарии, которые запустят...

Подпишитесь на новости «ПолитНавигатор» в ТамТам, Яндекс.Дзен, Telegram, Одноклассниках, Вконтакте, каналы YouTube и TikTok.

«Факт, что эта власть доведет нас или до позорного мира, или до катастрофы. В лучшем случае – удачный военный переворот, в худшем, это неудачный заговор, атаманщина и привычная, знакомая Украине из истории Руина…», – рассуждал он.

«Мы – на грани взрыва. Единственное, что удерживает: все сознательные украинские патриоты и граждане понимают, что сейчас враг – это Путин, нужно все условия там сосредоточить.

Но рано или поздно война закончится, придут голодные времена, когда нам прекратят каждую вторую гривну в бюджет давать от западных плательщиков.

Люди, которые лучше всего в жизни умеют убивать, встанут перед тяжелым выбором, потому государству уже сейчас надо чесать затылок и радикально менять ветеранскую политику», – переживал врач-садист.

Метки: ,

Отблагодарить журналистов за материал и поддержать «ПолитНавигатор»

Подпишитесь на рассылку новостей ПолитНавигатора на электронную почту

Все новости за сегодня



Уважаемые читатели! По требованию Роскомнадзора ужесточаются правила публикации комментариев.

Запрещены к публикации комментарии с заведомо ложной информацией о проведении СВО ВС РФ на территории Украины, комментарии содержащие экстремистские высказывания, оскорбления, фейки.

Администрация Сайта вправе удалять комментарии и блокировать аккаунты без предварительного уведомления. Спасибо за понимание!

Размещение ссылок на сторонние ресурсы запрещено!

  • Декабрь 2025
    Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс
    « Ноябрь    
    1234567
    891011121314
    15161718192021
    22232425262728
    293031  

  • Подписка на новости Политнавигатора



    • Сообщить об опечатке

    Текст, который будет отправлен нашим редакторам:

    Отправить