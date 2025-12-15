Ваш браузер не поддерживает HTML5 аудио. Вот взамен ссылка на аудио

Украинцы находятся в плену пропаганды, убеждая себя, что после Дональда Трампа ситуация в войне с Россией изменится в пользу Киева.

Как передает корреспондент «ПолитНавигатора», об этом в беседе с журналистом Владом Сидоренко заявил киевский экономист и финансовый аналитик, экс-советник главы Ассоциации украинских банков Алексей Кущ.

«Очень удачно выбрали образ Трампа в виде какого-то злодея, который развернул США на 180°. Ну и 90% у нас людей убеждены, что не будет Трампа – и всё вернётся на круги своя. Знаешь, как когда-то м Александр I сказал: «Теперь всё будет как при моей бабке Екатерине». Большинство думает, вот, в следующем году пройдут довыборы, ротация в палате представителей, сенат, может, оппозиционный Трампу, конгресс, и на этом все эти чудачества Трампа закончатся и вернётся старая добрая Америка. Вот тогда она точно покажет, даст нам сотни миллиардов долларов, огромное количество крылатых ракет «Томагавк» и чуть ли не сама вступит в войну с Россией», – описывает царящие на Украине настроения эксперт.

По его словам, такое неадекватное восприятие действительности сейчас «невозможно перебить информационными методами».

«Можно запускать альтернативные видеоподкасты и всё остальное, но это уже ничего абсолютно не изменит. Теперь только сама реальность будет переформатировать, перепрошивать как перфокарту сознание людей. Реальность будет очень медленно это делать, потому информационно человек ещё быстрее созревает, чем через соприкосновение с реальностью, как ни парадоксально это звучит», – говорит аналитик.

Он объясняет, что такие люди будут слышать нужную информацию, даже если никто ничего подобного не будет говорить, «как внутренний голос».