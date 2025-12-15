США роют себе могилу, собираясь признать Крым! – украинский экс-посол в Вашингтоне

Соединенные Штаты при администрации Дональда Трампа сближаются с Россией против Европы и вполне могут признать Крым частью России.

Об этом в эфире телеканала «Прямой» заявил бывший посол Украины в США Валерий Чалый, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

Подпишитесь на новости «ПолитНавигатор» в ТамТам, Яндекс.Дзен, Telegram, Одноклассниках, Вконтакте, каналы YouTube и TikTok.

«Сейчас мы еще не жертва, мы воюем, но можем стать жертвой. А представьте себе, если территория Украины, тот же Крым будет признан де-юре американцами российским – это очень реалистично», – переживал укро-дипломат.

«И это ужасно в будущем для Америки, я не знаю, чего они сидят и ждут, но то, что американцы голосовали против Чернобыльской резолюции нашей, традиционной – в первый раз так жестко вместе с Россией, Китаем, Венесуэлой, Никарагуа и Северной Кореей.

Вы понимаете, куда идет руководство США? Они сближаются с Россией против Европы!..

Си Цзиньпин вообще ждет, пока США признают тот же Крым де-юре, он тогда возьмет на блюдечке Тайвань. Просто на блюдечке!

США не смогут ничем объяснить, почему они защищают Тайвань», – заключил Чалый.