Евросоюз и Британия мечтают устроить войну между Россией и США

Чтобы не оказаться среди проигравших, Европа пытается спровоцировать войну между Россией и США.

Об этом эксперт Института стран СНГ Игорь Шишкин заявил на канале «Книжный день», передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

«Европа может развязать войну [с Россией], чтобы втянуть в неё США, смешать карты на столе, а там посмотрим, куда кривая вывезет. И этот опыт у европейцев есть. Я имею в виду операцию «Немыслимое», 1945 год.

Смысл ведь этой операции, которую приказал разработать Черчилль, был не в том, чтобы блицкриг совершить. Для него было важно другое. Когда война заканчивается, остаются два центра силы – США и СССР. А Британская империя неизбежно улетает в никуда.

И он пытался спровоцировать новую большую войну, по итогам которой, может быть, появился бы шанс у Британской империи. Для него важно было столкнуть двух победителей, пусть они друг друга бьют», – сказал Шишкин.