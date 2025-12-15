Евросоюз и Британия мечтают устроить войну между Россией и США

Максим Столяров.  
15.12.2025 18:59
  (Мск) , Москва
Чтобы не оказаться среди проигравших, Европа пытается спровоцировать войну между Россией и США.

Об этом эксперт Института стран СНГ Игорь Шишкин заявил на канале «Книжный день», передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

«Европа может развязать войну [с Россией], чтобы втянуть в неё США, смешать карты на столе, а там посмотрим, куда кривая вывезет. И этот опыт у европейцев есть. Я имею в виду операцию «Немыслимое», 1945 год.

Смысл ведь этой операции, которую приказал разработать Черчилль, был не в том, чтобы блицкриг совершить. Для него было важно другое. Когда война заканчивается, остаются два центра силы – США и СССР. А Британская империя неизбежно улетает в никуда.

И он пытался спровоцировать новую большую войну, по итогам которой, может быть, появился бы шанс у Британской империи. Для него важно было столкнуть двух победителей, пусть они друг друга бьют», – сказал Шишкин.

«Но этот план как прецедент, что в безвыходной ситуации они могут на такое пойти. Они были готовы развязать новую глобальную войну в Европе, чтобы в мутной водичке иметь шанс.

В том новом плане Трампа, Британии там тоже места нет. Да. Никакой глобальной Британии там тоже не будет, как и никаких глобальных европейцев там не будет. Они будут на положении вассалов США», – подчеркнул он.

«Тут лежит тот самый ключик, который объясняет, как они могут втянуть США войну здесь и сейчас. У них нет промышленности, но промышленность есть в США. Когда американское оружие здесь появится в Европе, и этим оружием европейцы начнут воевать против нас, у них появляется шанс втянуть Америку в войну против России», – добавил военный эксперт, полковник в отставке Константин Сивков.

