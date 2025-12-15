Донбасс так или иначе мы потеряем – укро-политтехнолог
Остающуюся под украинским контролем часть Донбасса Киеву придется уступить России.
Как передает корреспондент «ПолитНавигатора» об этом в беседе с журналистом Вадимом Герасимовичем заявил киевский политтехнолог Андрей Золотарев.
По его словам, не имеет особого значения, будет ли создаваться на этой территории демилитаризованная зона или нет, как хотят американцы.
«Донбасс, увы, мы теряем. То есть по факту, если не политическим путём, путём переговоров, то, скорее всего, военным. Это вопрос времени. Если, допустим, там судьба Покровско-Мирноградской агломерации уже очевидна – дни, даже не недели, то Славянск-Краматорск может растянуться ещё на месяцы. И, соответственно, в эти месяцы очевидны новые человеческие потери, добивание украинской энергетики», – отметил эксперт.
По его мнению, уместно было бы дискутировать по этому вопросу, если бы ВС РФ не продвигались на фронте.
«Говорят, мол, считают, сколько лет могут двигаться до Киева, но иногда всё начинает происходить очень стремительно и быстро. В ВСУ уже накопилась избыточная усталость от войны, а наш генералитет не демонстрирует проявления военного гения, раз за разом наступая на одни и те же грабли.
Правда, вот Купянск исключение, попытка выдать это как большую победу, это тактический результат. Это тактическая победа, но на стратегический баланс и положение дел на фронте она не очень-то и повлияет.
И как знать, к следующему кризису может банально не оказаться в наличии резервов – и получим очередную проблему», – опасается Золотарев.
