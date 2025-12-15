Ваш браузер не поддерживает HTML5 аудио. Вот взамен ссылка на аудио

Остающуюся под украинским контролем часть Донбасса Киеву придется уступить России.

Как передает корреспондент «ПолитНавигатора» об этом в беседе с журналистом Вадимом Герасимовичем заявил киевский политтехнолог Андрей Золотарев.

Подпишитесь на новости «ПолитНавигатор» в ТамТам, Яндекс.Дзен, Telegram, Одноклассниках, Вконтакте, каналы YouTube и TikTok.

По его словам, не имеет особого значения, будет ли создаваться на этой территории демилитаризованная зона или нет, как хотят американцы.

«Донбасс, увы, мы теряем. То есть по факту, если не политическим путём, путём переговоров, то, скорее всего, военным. Это вопрос времени. Если, допустим, там судьба Покровско-Мирноградской агломерации уже очевидна – дни, даже не недели, то Славянск-Краматорск может растянуться ещё на месяцы. И, соответственно, в эти месяцы очевидны новые человеческие потери, добивание украинской энергетики», – отметил эксперт.

По его мнению, уместно было бы дискутировать по этому вопросу, если бы ВС РФ не продвигались на фронте.