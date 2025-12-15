Это не компромисс, а капитуляция! Нас лишают даже теоретического права на территории – экс-замглавы СБУ
Если в мирном договоре будет прописан отказ Украины от части бывшей территории, то она лишится даже теоретической возможности требовать их назад когда-либо в будущем, как это произошло с Финляндией.
Об этом в эфире «Радио НВ» заявил бывший зампредседателя СБУ Виктор Ягун, передает корреспондент «ПолитНавигатора».
«Мы понимаем, что компромиссы должны быть, но какие? Например, Финляндия пошла на компромисс, и она даже теоретически, если распадется Россия, она не может претендовать на ее территорию, на восстановление территориальной целостности своей в границах 39-го года», – паниковал он.
«Я не хочу, чтобы нас лишили даже теоретически возможности возвращения этих территорий, которые мы контролировали с 91-го года. Если там будут какие-то моменты, которые окончательно оставляют Крым или часть Украины за Россией, то тогда это не компромисс, а капитуляция!», – заявил Ягун.
