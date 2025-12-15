Ваш браузер не поддерживает HTML5 аудио. Вот взамен ссылка на аудио

Украинская сторона привлекает больше внимание к мелким тактическим победам в Купянске, чтобы использовать эту «перемогу» на переговорах.

Об этом на канале «Фабрика новостей» заявил полковник СБУ в отставке Олег Стариков, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

«Почем Купянск вообще появился в информационном плане, а про Гуляйполе и Мирноград забыли? Потому что сейчас бои в Купянске будут влиять на переговорную позицию. Будет ли у нашей стороны, у Зеленского, козырь во время переговорного процесса. Но это тактический уровень. Само по себе, если брать большую стратегию и цели войны, которую ставит перед собой противник: их интересует Донецкая и Луганская области, часть по линии боевого соприкосновения Запорожской и Херсонской области, Крым», – отметил Стариков.