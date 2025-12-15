Зеленский пытается создать в Купянске иллюзию общей «перемоги» – полковник СБУ

Вадим Москаленко.  
15.12.2025 20:40
  (Мск) , Киев
Просмотров: 523
 
Вооруженные силы, Дзен, Нацизм, Общество, Политика, Пропаганда, Россия, Украина


Украинская сторона привлекает больше внимание к мелким тактическим победам в Купянске, чтобы использовать эту «перемогу» на переговорах.

Об этом на канале «Фабрика новостей» заявил полковник СБУ в отставке Олег Стариков, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

«Почем Купянск вообще появился в информационном плане, а про Гуляйполе и Мирноград забыли? Потому что сейчас бои в Купянске будут влиять на переговорную позицию. Будет ли у нашей стороны, у Зеленского, козырь во время переговорного процесса.

Но это тактический уровень. Само по себе, если брать большую стратегию и цели войны, которую ставит перед собой противник: их интересует Донецкая и Луганская области, часть по линии боевого соприкосновения Запорожской и Херсонской области, Крым», – отметил Стариков.

«Наиболее опасно для нас сейчас Гуляйполе, а конкретно – запорожское направление. Потому что там, чем дальше противник продвигается, тем больше эта территория будет разделена по линии боевого соприкосновения.

А Купянск важен больше политико-дипломатически», – добавил он.

Метки:

