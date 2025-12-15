Американская торговая палата: Мы сами подтолкнули БРИКС к отказу от доллара
США сами виноваты, что ряд стран отказывается от доллара и переходит на расчеты в других национальных валютах.
Как передает корреспондент «ПолитНавигатора», об этом в эфире канала RTVI заявил представитель Американской торговой палаты в России Роберт Эйджи.
Ему напомнили недавнее заявление министра финансов России Антона Силуанова, сообщившего, что Китай и РФ на 99% перешли во взаимных расчетах на юани и рубли, поинтересовавшись – насколько эта идея жизнеспособна для стран БРИКС.
Он признал, что эта схема уже работает и привела к значительному росту товарооборота России с Индией и Китаем.
«Я не говорю, что это идеально для российских экспортёров, потому что, может быть, для них было бы лучше получить доллары за эти товары, но тем не менее, альтернатив ноль, тогда будем покупать и использовать рупии или дирхамы. Это факт, экономика. Нельзя остановить бизнес только потому, что кто-то запретил использовать доллары», – говорит Эйджи.
По его словам, «поэтому нельзя сказать, что БРИКС виноват».
«БРИКС – это просто результат именно этого запрета. Поэтому, если хотим, чтобы были использованы доллары, нам надо давать им разрешение использовать доллар. Это очень просто», – резюмировал Эйджи.
