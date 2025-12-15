Литва не выпустит освобожденный от американских санкций белорусский калий

США смягчают, но не отменяют санкции против Белоруссии, а Европа оставляет все свои рестрикции в силе.

Об этом советник самопровозглашенной «президентки Беларуси» Светланы Тихановской Франак Вячорка заявил в интервью польскому телеканалу TVP, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

«Смягчаются некоторые санкции, введенные за нарушение прав человека. Но эти американские санкции не так критичны для Лукашенко и экономики Белоруссии, как европейские. Вот, почему мы призываем Европу не торопиться, не завидовать, дать президенту Трампу сделать свою работу, освободить людей, но использовать европейские санкции для более масштабной игры, для более серьезных изменений в Беларуси», – вещал Вячорка.

В субботу в Минске спецпосланник США Джон Коул объявил, что все санкции с белорусской калийной отрасли сняты, но Литва не собирается возвращать Белоруссии ее порт в Клайпеде.

Об этом в интервью «Еврорадио» заявил профессор кафедры философии Университета Витовта Великого Гинтаутас Мажейкис.

«Я уверен, что начнется давление. Американцы не разбираются в европейских законах и думают, что одна страна все решает. В Литве президент ничего не решает. Литва следует европейским соглашениям – и не собирается их нарушать.

Самый дешевый способ транспортировки белорусской калийной продукции – через Клайпедский порт, где стоят ангары – собственность Белоруссии. Они заморожены, но их всегда можно разморозить», – сказал Мажейкис.

