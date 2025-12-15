У «коалиции Рамштайн» готовый план для ввода войск на Украину, однако пока необходимо добиться прекращения огня.

Об этом премьер–министр Великобритании Кир Стармер заявил в ходе ответов на вопросы британских законодателей передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

«На прошлой неделе у нас была продуктивная встреча на Даунинг-стрит, но путь к миру не будет просты м. Но мы будем продолжать попытки добиться нужного результата, потому что история знает множество примеров мирных соглашений в Европе, в которые люди верили, но которые в итоге разваливались и приводили к ещё более масштабным конфликтам», – разглагольствовал Стармер.

Британского премьера спросили прямо:

«Говоря о гарантиях безопасности, будут ли это британские военнослужащие и британская техника на территории Украины?».

«Если потребуется. Я имею в виду, что мы с коалицией Рамштайн разработали план. Мы провели политический процесс с участием лидеров, военный процесс с участием военных стратегов – и сказали им, что нам нужны военные планы для действий в воздухе, на море и на суше, а также для развития собственного военного потенциала Украины.

Итак, у нас есть военные планы по каждому из этих направлений. Если потребуется, мы задействуем наземные силы, но очевидно на данный момент, первоочередной вопрос заключается в том, сможем ли мы достичь справедливого и прочного мира», – увиливал Стармер.