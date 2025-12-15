Британский премьер: «Наземные войска на Украину введём, когда потребуется»

Константин Серпилин.  
15.12.2025 21:58
  (Мск) , Лондон
Просмотров: 166
 
Великобритания, Вооруженные силы, Дзен, Нацизм, Общество, Политика, Пропаганда, Россия, Украина


У «коалиции Рамштайн» готовый план для ввода войск на Украину, однако пока необходимо добиться прекращения огня.

Об этом премьер–министр Великобритании Кир Стармер заявил в ходе ответов на вопросы британских законодателей  передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

У «коалиции Рамштайн» готовый план для ввода войск на Украину, однако пока необходимо добиться...

Подпишитесь на новости «ПолитНавигатор» в ТамТам, Яндекс.Дзен, Telegram, Одноклассниках, Вконтакте, каналы YouTube и TikTok.

«На прошлой неделе у нас была продуктивная встреча на Даунинг-стрит, но путь к миру не будет простым. Но мы будем продолжать попытки добиться нужного результата, потому что история знает множество примеров мирных соглашений в Европе, в которые люди верили, но которые в итоге разваливались и приводили к ещё более масштабным конфликтам», – разглагольствовал Стармер.

Британского премьера спросили прямо:

«Говоря о гарантиях безопасности, будут ли это британские военнослужащие и британская техника на территории Украины?».

«Если потребуется. Я имею в виду, что мы с коалицией Рамштайн разработали план. Мы провели политический процесс с участием лидеров, военный процесс с участием военных стратегов – и сказали им, что нам нужны военные планы для действий в воздухе, на море и на суше, а также для развития собственного военного потенциала Украины.

Итак, у нас есть военные планы по каждому из этих направлений. Если потребуется, мы задействуем наземные силы, но очевидно на данный момент, первоочередной вопрос заключается в том, сможем ли мы достичь справедливого и прочного мира», – увиливал Стармер.

Метки: ,

Отблагодарить журналистов за материал и поддержать «ПолитНавигатор»

Подпишитесь на рассылку новостей ПолитНавигатора на электронную почту

Все новости за сегодня



Уважаемые читатели! По требованию Роскомнадзора ужесточаются правила публикации комментариев.

Запрещены к публикации комментарии с заведомо ложной информацией о проведении СВО ВС РФ на территории Украины, комментарии содержащие экстремистские высказывания, оскорбления, фейки.

Администрация Сайта вправе удалять комментарии и блокировать аккаунты без предварительного уведомления. Спасибо за понимание!

Размещение ссылок на сторонние ресурсы запрещено!

  • Декабрь 2025
    Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс
    « Ноябрь    
    1234567
    891011121314
    15161718192021
    22232425262728
    293031  

  • Подписка на новости Политнавигатора



    • Сообщить об опечатке

    Текст, который будет отправлен нашим редакторам:

    Отправить