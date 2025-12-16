Признанный террористом в России глава украинской разведки Кирилл Буданов является одним из главных кандидатов на пост главы офиса диктатора Зеленского после отставки Андрея Ермака.

Буданов должен обеспечить мирную передачу власти Зеленским в обмен на гарантии безопасности, пишет антироссийское издание «Украинская правда», передает корреспондент «ПолитНавигатора».

«Буданов как раз тот человек, который в глазах Зеленского способен обеспечить стратегический статус-кво. И речь не о стабилизации системы на несколько месяцев, а о вещах куда более масштабных, вплоть до обеспечения мирной передачи власти и гарантий персональной безопасности в случае, если Зеленский решит не баллотироваться во второй раз.

В условиях непрогнозируемых глобальных вызовов и нестабильной внутренней ситуации это может быть даже важнее еще одного президентского срока. Условно говоря, Зеленский может думать о том, чтобы сохранить место в учебнике истории без подозрения от НАБУ или ФБР, а не должность на Банковой».