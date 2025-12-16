Ваш браузер не поддерживает HTML5 аудио. Вот взамен ссылка на аудио

Украина не будет признавать юридически потерю каких-либо территорий, отошедших к России, вновь заявил киевский диктатор Зеленский во время визита в Германию.

Захвативший пост президента и отказывающийся проводить выборы под предлогом войны, Зеленский теперь ссылается на Конституцию:

«Юридически мы ничего не сделаем для России. У нас нет ни конституционного права, ни международного права, морально это тоже неправильно. Я не являюсь владельцем квартиры. Я – президент страны. И это наша земля нашего поколения, наших предков и поколения, которое придет после. Мы признаем, что это – временно оккупированные территории. Теперь мы говорим о прекращении войны и решении территориального вопроса дипломатическим путем», – сказал он в интервью ZDF.

Зеленский уверяет, будто Россия согласна на перемирие в обмен на вывод ВСУ из Донбасса, поскольку, якобы, у русских не осталось сил.

«У них больше нет сил, чтобы полностью захватить эти территории, и они пытаются решить вопрос по-другому», – утверждает кровавый клоун.

Как сообщал «ПолитНавигатор», президент Владимир Путин накануне объяснял, почему для России важно юридически на международном уровне закрепить новые границы.