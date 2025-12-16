«Юридически мы ничего не сделаем для России», – Зеленский оставляет вечную лазейку для новой войны
Украина не будет признавать юридически потерю каких-либо территорий, отошедших к России, вновь заявил киевский диктатор Зеленский во время визита в Германию.
Захвативший пост президента и отказывающийся проводить выборы под предлогом войны, Зеленский теперь ссылается на Конституцию:
«Юридически мы ничего не сделаем для России. У нас нет ни конституционного права, ни международного права, морально это тоже неправильно. Я не являюсь владельцем квартиры. Я – президент страны. И это наша земля нашего поколения, наших предков и поколения, которое придет после. Мы признаем, что это – временно оккупированные территории. Теперь мы говорим о прекращении войны и решении территориального вопроса дипломатическим путем», – сказал он в интервью ZDF.
Зеленский уверяет, будто Россия согласна на перемирие в обмен на вывод ВСУ из Донбасса, поскольку, якобы, у русских не осталось сил.
«У них больше нет сил, чтобы полностью захватить эти территории, и они пытаются решить вопрос по-другому», – утверждает кровавый клоун.
Как сообщал «ПолитНавигатор», президент Владимир Путин накануне объяснял, почему для России важно юридически на международном уровне закрепить новые границы.
«Нам нужно, чтобы решение на международном уровне было признано основными международными игроками. Одно дело – территории признаны и находятся под российским суверенитетом, и в случае нарушения договорённости это будет нападение на РФ со всеми вытекающими ответными мерами. Или это будет рассматриваться как попытка вернуть “законно принадлежащую Украине” территорию. Это разные вещи», – говорил российский лидер.
