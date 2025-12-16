Чего желали, то и наскакали: Украина стала «витриной» для постсоветского пространства

Игорь Шкапа.  
16.12.2025 13:10
  (Мск) , Киев
Просмотров: 547
 
Дзен, Украина, Экономика коллапса


Украина, которой некогда Запад обещал роль «витрины» для постсоветского пространства, скатилась в «социальное неравенство, экономический упадок и демографический кризис».

Как передает корреспондент «ПолитНавигатора», об этом в киевском издании «Зеркало недели» пишет экс-секретарь комитета Верховной рады по вопросам соцполитики тимошенковец-русофоб Андрей Павловский.

Украина, которой некогда Запад обещал роль «витрины» для постсоветского пространства, скатилась в «социальное неравенство,...

Подпишитесь на новости «ПолитНавигатор» в ТамТам, Яндекс.Дзен, Telegram, Одноклассниках, Вконтакте, каналы YouTube и TikTok.

«По данным Государственной службы статистики, потери рабочей силы достигают 30–40% в промышленных секторах, а теневая занятость превысила 30%… рынок труда на грани коллапса: война уничтожила 5–7 миллионов рабочих мест, а миграция вывела из страны 6–8 миллионов трудоспособных граждан, преимущественно женщин и молодежь… Без радикальных изменений рынок труда коллапсирует, а Украина потеряет поколение», – перечисляет Павловский.

Он сокрушается, что власти не предлагают никаких стимулов для заманивания беженцев обратно на Украину – «таких как налоговые льготы или гранты для репатриантов».

Интересно, родственники самого Павловского тоже пережидают воздушные тревоги в Киеве, или, как у большинства украинской знати, отправлены за границу? И из каких доходов полностью зависимого от подачек Запада бюджета предлагает автор выделять «стимулы»?

Так или иначе, но признание краха самостийной экономики из уст майданщика показательно. И как тут не вспомнить слова Зеленского после победы на президентских выборах, когда у него еще были шансы принести мир и придавить бандеровщину.

«Могу сказать как гражданин Украины всем странам бывшего Советского Союза: «Посмотрите на нас».

Метки: , ,

Отблагодарить журналистов за материал и поддержать «ПолитНавигатор»

Подпишитесь на рассылку новостей ПолитНавигатора на электронную почту

Все новости за сегодня



Уважаемые читатели! По требованию Роскомнадзора ужесточаются правила публикации комментариев.

Запрещены к публикации комментарии с заведомо ложной информацией о проведении СВО ВС РФ на территории Украины, комментарии содержащие экстремистские высказывания, оскорбления, фейки.

Администрация Сайта вправе удалять комментарии и блокировать аккаунты без предварительного уведомления. Спасибо за понимание!

Размещение ссылок на сторонние ресурсы запрещено!

  • Декабрь 2025
    Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс
    « Ноябрь    
    1234567
    891011121314
    15161718192021
    22232425262728
    293031  

  • Подписка на новости Политнавигатора



    • Сообщить об опечатке

    Текст, который будет отправлен нашим редакторам:

    Отправить