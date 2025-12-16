Ваш браузер не поддерживает HTML5 аудио. Вот взамен ссылка на аудио

Украина, которой некогда Запад обещал роль «витрины» для постсоветского пространства, скатилась в «социальное неравенство, экономический упадок и демографический кризис».

Как передает корреспондент «ПолитНавигатора», об этом в киевском издании «Зеркало недели» пишет экс-секретарь комитета Верховной рады по вопросам соцполитики тимошенковец-русофоб Андрей Павловский.

«По данным Государственной службы статистики, потери рабочей силы достигают 30–40% в промышленных секторах, а теневая занятость превысила 30%… рынок труда на грани коллапса: война уничтожила 5–7 миллионов рабочих мест, а миграция вывела из страны 6–8 миллионов трудоспособных граждан, преимущественно женщин и молодежь… Без радикальных изменений рынок труда коллапсирует, а Украина потеряет поколение», – перечисляет Павловский.

Он сокрушается, что власти не предлагают никаких стимулов для заманивания беженцев обратно на Украину – «таких как налоговые льготы или гранты для репатриантов».

Интересно, родственники самого Павловского тоже пережидают воздушные тревоги в Киеве, или, как у большинства украинской знати, отправлены за границу? И из каких доходов полностью зависимого от подачек Запада бюджета предлагает автор выделять «стимулы»?

Так или иначе, но признание краха самостийной экономики из уст майданщика показательно. И как тут не вспомнить слова Зеленского после победы на президентских выборах, когда у него еще были шансы принести мир и придавить бандеровщину.